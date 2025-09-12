विज्ञापन
22 साल का कॉलेज स्टूडेंट... कौन है ट्रंप के सहयोगी चार्ली कर्क का हत्यारा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी, राइटविंग युवा एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की सरेआम हत्या के आरोपी को पकड़ लिया गया है.

22 साल का कॉलेज स्टूडेंट... कौन है ट्रंप के सहयोगी चार्ली कर्क का हत्यारा
चार्ली कर्क का हत्यारा.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि चार्ली कर्क के हत्यारे को बड़े तलाशी अभियान के बाद पकड़ा गया है.
  • चार्ली कर्क ट्रंप के करीबी सहयोगी व दक्षिणपंथी युवा कार्यकर्ता थे. उन्हें यूटा यूनिवर्सिटी में गोली मारी गई थी
  • चार्ली की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान यूटा निवासी 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन के रूप में हुई है.
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली कर्क का हत्यारा पकड़ लिया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है. शुक्रवार को ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक लाइव इंटरव्यू में किर्क के हत्यारे को पकड़े जाने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली कर्क की हत्या के संदिग्ध को बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बाद हिरासत में ले लिया गया है. ट्रंप ने कहा कि "कर्क के किसी बेहद करीबी ने ही उसे पकड़वाया है."

बुधवार को यूटा यूनिवर्सिटी में चार्ली को मारी गई थी गोली

मालूम हो कि चार्ली कर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास थे. ट्रंप के प्रमुख सहयोगी, राइटविंग युवा कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर चार्ली की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते समय सबके सामने गोली मारी गई थी.

चार्ली कर्क की हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार तक के लिए शोक की घोषणा की थी. उन्होंने चार्ली कर्क को 'सच्चाई के लिए शहीद' के रूप में सम्मानित किया और रविवार तक सरकारी भवनों पर झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया था.

चार्ली कर्क का हत्यारा कौन है

समाचार एजेंसी AFP ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि चार्ली कर्क की हत्या के मामले में हिरासत में लिए गए संदिग्ध की पहचान यूटा निवासी 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन (Tyler Robinson) के रूप में हुई है. टायलर रॉबिन्सन कॉलेज स्टूडेंट बताया जा रहा है. चार्ली कर्क की हत्या के बाद एफबीआई ने एक संदिग्ध का वीडियो जारी किया था. जिसमें काली टी-शर्ट पहना शख्स छत से कूदकर भागता दिखा था.

चलाए गए वीडियो में वह व्यक्ति उस इमारत की छत पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है जहां से गोलीबारी शुरू हुई थी, फिर नीचे उतरकर जमीन पर गिरकर परिसर से बाहर निकल जाता है. सड़क के उस पार, वह एक छोटे से जंगली इलाके में घुस गया था. जहां से अधिकारियों ने एक उच्च-शक्ति वाली बोल्ट-एक्शन राइफल बरामद की, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि गोलीबारी में इसी का इस्तेमाल किया गया था.

