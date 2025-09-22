मैंने तुम्हें मिस किया... ट्रंप और मस्क ने 115 दिन बाद मिलकर क्या बात की? एक्सपर्ट ने पढ़ ली जुबान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क... अपने-अपने फिल्ड में दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली शख्स 115 दिन के बाद सार्वजनिक रूप से एक साथ नजर आए हैं. कभी एक दूसरे के पार्टनर रहे ट्रंप और मस्क उस समय एक दूसरे के विरोधी नजर आने लगे जब सार्वजनिक रूप से दोनों की कलह सामने आ गई. लेकिन अब नई तस्वीर देखने को मिली जब दोनों रविवार, 21 सितंबर को राइटविंग इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की याद में रखे एक मेमोरियल कार्यक्रम में फिर से मिले. टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने एरिजोना के ग्लेनडेल में स्टेट फार्म एरिना के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाया, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे. यहां हजारों लोग चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए थे, जिनकी 10 सितंबर को यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

ऐसे में सबके मन में सवाल था कि दोनों के बीच क्या बात हुई होगी क्योंकि इवेंट के वीडियो में ट्रंप-मस्क की जोड़ी दोस्ताना तरीके से बातचीत करती दिख रही थी. अब एक लिप रीडर ने यह खुलासा करने का दावा है कि है ट्रंप और मस्क आखिर एक-दूसरे से कह क्या रहे थे.

"मैंने आपको मिस किया"

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार लिप रीडर निकोला हिकलिंग ने खुलासा किया कि जब ट्रंप ने मस्क से बात करने के लिए उनकी ओर रुख किया तो उन्होंने कहा 'आप कैसे हैं' (how are you doing). फिर ट्रंप कहते हैं: 'तो एलन, मैंने सुना है कि आप चैट करना चाहते थे (So Elon, I've heard you wanted to chat). यहां एलन कंधों को उंचा करते दिखते हैं.

ट्रंप की दूसरी तरफ UFC के आइकन डाना व्हाइट बैठे थे और वो भी बातचीत में शामिल होते हैं. लिप रीडर के अनुसार फिर ट्रंप ने एलन को सुझाव दिया, 'आइए कोशिश करें और पता लगाएं कि ट्रैक पर कैसे वापस आ सकते हैं (Let's try and work out how to get back on track)'.

मस्क ने सिर हिलाकर जवाब दिया. इसके बाद राष्ट्रपति उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, 'मैंने तुम्हें मिस किया' (I've missed you).

क्यों दूर हो गए दो पार्टनर?

एलन मस्क ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी- चाहे वो चुनाव में डोनेशन के जरिए फंडिंग देनी हो या फिर खुलेआम सामने आकर समर्थन करना हो. हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के लाए "बिग ब्यूटीफूल" टैक्स और खर्च बिल को लेकर दोनों के बीच मतभेद दुनिया के सामने आ गए. यह बिल पास होकर कानून भी बन गया है और एलन मस्क का दावा है कि इस कानून से अमेरिकी सरकार का घाटा बढ़ जाएगा. कानून पास होने के पहले ही एलन मस्क नई “अमेरिकी पार्टी” बनाने की चेतावनी दे रहे थे और कानून के पास होते उन्होंने इस पार्टी के गठन की घोषणा भी कर दी थी. इसके अलावा एलन मस्क ने एपस्टीन फाइल में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम होने की बात कही थी. मस्क ने यह भी कहा कि ट्रंप का नाम होने के कारण ही प्रशासन एपस्टीन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है.

गौरतलब है कि जेफरी एपस्टीन एक बाल यौन अपराधी और तस्कर था, जिसपर कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे. उस पर शीर्ष राजनेताओं, व्यापारियों और मशहूर हस्तियों की यौन संतुष्टि के लिए नाबालिगों की तस्करी करने के भी आरोप थे.

