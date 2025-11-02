अमेरिका के उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस यूं तो अक्‍सर खबरों में बने रहते हैं. लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते से हिंदू पत्‍नी उषा के धर्म परिवर्तन को लेकर उनकी टिप्‍पणी और फिर उस पर सफाई के बाद से वेंस खबरों में बने हुए हैं. यह सारा फसाद चल ही रहा था कि वेंस ने चार्ली किर्क की पत्‍नी एरिका किर्क को गले लगा लिया. एक कार्यक्रम के दौरान इन दोनों का 'हग' कुछ लोगों को रास नहीं आया. लोग उस पल में कैद हुई तस्‍वीरों को पढ़ने लगे और कई तरह की बातें करने लगे. अब न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स की बेस्‍ट सेलिंग ऑथर शैनॉन वॉट्स ने इन तस्‍वीरों और पिछले बवाल के बाद वेंस कपल के डिवोर्स की भविष्‍यवाणी कर दी है.

एरिका का हग और कई अफवाहें

उप राष्‍ट्रपति जेडी वेंस और टर्निंग प्‍वांइट यूएसए की सीईओ एरिका किर्क पिछले दिनों मिसिसिपी यूनिवर्सिटी क TPUSA इवेंट में मौजूद थे. इाी दौरान कुछ वीडियोज और फोटोग्राफ्स आईं जिनमें दोनों को जेडी वेंस को चार्ली किर्क की पत्‍नी को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा जिस तरह से एरिका ने वेंस का इंट्रोडक्‍शन कराया, उसने भी सबका ध्‍यान अपनी तरफ खींचा. इसकी वजह से जेडी और उषा की तलाक की अफवाहों को जोर मिलने लगा.

Vance announces divorce, marries Charlie Kirk's widow by the end of 2026. https://t.co/waBOG8EYXi — Shannon Watts (@shannonrwatts) October 30, 2025

2026 में देंगे उषा को तलाक!

अफवाहों के बीच ही शेनॉन ने जेडी वेंस और एरिका को लेकर चौंकाने वाला दावा किया. उन्‍होंने एक्‍स पर दावा किया और लिखा कि वेंस अगले साल के अंत तक अपनी पत्‍नी को तलाक दे देंगे और एरिका से शादी कर लेंगे. उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा, 'वेंस 2026 के अंत तक तलाक का ऐलान करेंगे और चार्ली किर्क की विधवा से शादी करेंगे.' वाट्स ने यह बात दोनों की हग करती हुई फोटो पर जवाब के तौर पर कही. शैनॉन वॉट्स की पोस्‍ट को 9.4 मिलियन व्‍यूज मिल चुके हैं.

पत्‍नी के धर्म पर टिप्‍पणी

तलाक की खबरें ऐसे समय पर हो रही हैं जब वेंस ने TPUSA इवेंट में कहा कि उन्हें 'उम्मीद' है कि उनकी पत्नी, उषा ईसाई धर्म अपना लेंगी. कई लोगों को उम्मीद है कि वेंस 2028 के राष्‍ट्रपति चुनाव की दौड़ में उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे. कुछ लोगों का मानना ​​है कि अगर ऐसा होता है तो उषा का हिंदू होना उस मामले में एक रुकावट हो सकती है. हालांकि, वेंस ने विवाद के बाद एक्‍स पर सफाई भी दी. उन्‍होंने कहा कि उषा का ‘धर्म बदलने का कोई प्लान नहीं है'. साथ ही वेंस ने अपनी पत्‍नी की तारीफ भी की.

