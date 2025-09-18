कॉमेडियन जिमी किमेल का लेट नाइट शो बंद हुआ तो ट्रंप मनाने लगे जश्न! चार्ली कर्क हत्याकांड से कनेक्शन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और धुर दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की हत्या ने अमेरिका में उथल-पुथल ला दिया है, लोगों को दो खेमो में बांट दिया है. सब इस बात पर तो एकमत हैं कि हत्या किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए थी लेकिन एक पक्ष यह भी आवाज उठा रहा है कि चार्ली कर्क खुद हिंसा की बात करते थे और अब उसी हिंसा ने उनकी जान ले ली है. बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के फेमस लेट नाइट शो को होस्ट करने वाले प्रजेंटर-कॉमेडियन जिमी किमेल के टीवी शो को "अनिश्चित काल के लिए" बंद कर दिया गया है. चार्ली किर्क की हत्या के पीछे के उद्देश्यों के बारे में टिप्पणियों के बाद अमेरिकी नेटवर्क एबीसी ने यह घोषणा की है.

ट्रंप ने शो बंद होने की घोषणा के बाद जश्न मनाया है. उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, “अमेरिका के लिए बड़ी खुशखबरी: रेटिंग की चुनौती से जूझती जिमी किमेल शो को कैंसिल कर दिया गया है. आख़िरकार जो करना था उसे करने का साहस दिखाने के लिए एबीसी को बधाई. किमेल के पास जीरो टैंलेंट है, और यदि संभव हो तो कोलबर्ट से भी बदतर रेटिंग है. इससे जिमी और सेठ, दो पूरी तरह से हारे हुए व्यक्ति बन गए हैं, फेक न्यूज एनबीसी पर. उनकी रेटिंग भी भयानक है. यह करो एनबीसी!!!”

जिमी किमेल के शो को अमेरिका के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली लेट नाइट शो में से एक माना जाता है. राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रंप और जिमी किमेल की एक नहीं बनती. यह पहला ऐसा लेट नाइट शो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना के लिए जाना जाता है और उसे बंद किया जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मीडिया संगठनों पर अपने कानूनी हमलों को बढ़ा दिया है, जिन पर उन्होंने अपने खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है.

एबीसी के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, "जिमी किमेल लाइव को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा."

जिमी किमेल ने ऐसा क्या बोल दिया था?

सोमवार को, किमेल ने अपने लेट नाइट शो के मोनोलॉग में कर्क की हत्या के बारे में बात की थी. किमेल ने कहा, "वीकेंड में हमने कुछ नए निचले स्तर देखे, जब MAGA गैंग इस बच्चे को, जिसने चार्ली किर्क की हत्या की थी, अपने से अलग दिखाने की सख्त कोशिश की और वे इससे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे."

गौरतलब है कि "MAGA" राष्ट्रपति ट्रंप के "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" आंदोलन का छोटा रूप है. यह एक तरह का दक्षिणपंथी संरक्षणवादी आंदोलन है जो सबसे पहले अमेरिका के हित की बात करता है.

