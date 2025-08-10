विज्ञापन
ब्रिटेन का F-35B फाइटर प्लेन अब जापान में बीमार, रनवे को 20 मिनट तक बंद करना पड़ा

हाल ही में जापान ने भी एफ-35बी स्टील्थ फाइटर जेट्स अमेरिका से खरीदे हैं. जापान के पहले तीन एफ-35बी स्टील्थ फाइटर जेट्स गुरुवार को देश के दक्षिण में एक हवाई अड्डे पर पहुंचे.

ब्रिटेन का F-35B फाइटर प्लेन अब जापान में बीमार, रनवे को 20 मिनट तक बंद करना पड़ा
केरल में एफ 35 बी कई दिनों तक बीमार पड़ा था. (फाइल फोटो)
  • यूके का एफ-35बी फाइटर जेट जापान के कागोशिमा हवाई अड्डे पर तकनीकी समस्या के कारण आपात लैंडिंग कर गया.
  • इस घटना से हवाई अड्डे का रनवे लगभग बीस मिनट के लिए बंद रहा, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुईं.
  • जून में तिरुवनंतपुरम में भी ब्रिटेन का एक एफ-35बी जेट हाइड्रॉलिक विफलता के कारण आपात लैंडिंग कर चुका है.
यूके की रॉयल एयर फोर्स का एफ-35बी फाइटर जेट जापान के कागोशिमा हवाई अड्डे पर एक तकनीकी समस्या के चलते आपात लैंडिंग कर गया. स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसके चलते हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें देर से गईं, क्योंकि घटना के बाद रनवे 20 मिनट तक बंद रहा, जो लगभग 11:30 बजे की रिपोर्ट की गई.

भारत में भी हुआ था बीमार

यह ब्रिटिश F-35B लड़ाकू विमान का faults का सामना करने का दूसरा हालिया मामला है. 14 जून को, एक F-35B लड़ाकू विमान ने यूके से ऑस्ट्रेलिया जाते समय केरल के तिरुवनंतपुरम में हाइड्रॉलिक विफलता का सामना करने के बाद आपातकालीन लैंडिंग की.यह केरल में पांच सप्ताह तक ग्राउंडेड रहा, इसके बाद इसे यूके में उड़ान भरने के लिए अंतिम मंजूरी मिली.

एफ-35बी की ताकत

5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर यूके के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो वर्तमान में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कार्यरत है और हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास पूरा किया है. F-35B अत्याधुनिक स्टेल्थ जेट्स हैं, जिन्हें लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित किया गया है, और उनकी छोटी टेक-ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमता के लिए उन्हें बेहद सराहा जाता है.

जापान ने भी एफ-35बी खरीदे

हाल ही में जापान ने भी एफ-35बी स्टील्थ फाइटर जेट्स अमेरिका से खरीदे हैं. जापान के पहले तीन एफ-35बी स्टील्थ फाइटर जेट्स गुरुवार को देश के दक्षिण में एक हवाई अड्डे पर पहुंचे. नए आने वाले तीन एफ-35बी जेट्स चार जेट्स में से हैं जो न्युटाबारू एयर बेस में तैनाती के लिए निर्धारित हैं, जो मियाजाकी प्रांत में है. चौथा जेट बाद में आने वाला है. ये जेट, जिनमें छोटे टेक-ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की सुविधाएं हैं, दो जापानी हेलीकाप्टर वाहक, इजुमो और कागा से संचालन करेंगे, जिन्हें एफ-35बी के लिए अनुकूलित किया गया है. जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चार और एफ-35बी जेट्स मार्च 2026 के अंत तक न्युटाबारू को डिलीवर किए जाएंगे.जापान 42 लॉकहीड मार्टिन एफ-35बी और 105 पारंपरिक टेक-ऑफ और लैंडिंग, या सीटीओएल, एफ-35ए तैनात करने की योजना बना रहा है, जिससे यह देश अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एफ-35 उपयोगकर्ता बन जाएगा.

