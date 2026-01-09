विज्ञापन
29 करोड़ रुपए की मछली? क्या खास है दुनिया की सबसे महंगी मछली में...

World Most Expensive fish: जापान की राजधानी टोक्यो में एक विशाल ब्लूफिन टूना मछली 3.2 मिलियन डॉलर में बिकी है जो 29 करोड़ रुपए के आसपास है.

29 करोड़ रुपए की मछली? क्या खास है दुनिया की सबसे महंगी मछली में...
Most Expensive fish: दुनिया की सबसे महंगी मछली.

World Most Expensive fish: मछली को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी मछली की कीमत कितनी हो सकती है. जी हां जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं. जापान में एक ऐसी निलामी हुई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. जापान की राजधानी टोक्यो में एक विशाल ब्लूफिन टूना मछली 3.2 मिलियन डॉलर में बिकी है जो 29 करोड़ रुपए के आसपास  है. इस मछली को जापान के ही एक सुशी बनाने वाले उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) ने अपने रेस्टोरेंट चेन के लिए खरीदा है. इस टूना मछली का वजन 243 किलोग्राम है. 

यह खास मछली जापान के उत्तरी तट से पकड़ी गई है और 243 किलोग्राम (536 पाउंड) की है. 29 करोड़ रुपए की निलामी की यह कीमत 1999 से अबतक जमा किए गए डेटा में सबसे अधिक थी. यानी आजतक इतनी महंगी टूना मछली नहीं बिकी है. इससे पहले 2019 में 278 किलोग्राम ब्लूफिन टूना मछली लगभग 19 करोड़ में बिकी थी.

क्यों इतनी खास है ब्लूफिन टूना मछली- (Why is Bluefin Tuna so special)

ब्लूफिन टूना गर्म खून वाली मछली है और इसका मांस प्रोटीन और ओमेगा-3 से भरपूर होता है, इसलिए इसे स्वास्थ्य और दवा उद्योग में भी बहुत महत्व दिया जाता है. इसके विशालकाय आकार, दुर्लभता और तेजी की वजह से ये दुनिया की सबसे महंगी मछलियों में शामिल है.

Latest and Breaking News on NDTV

बाकी मछली से कैसे अलग है ब्लूफिन टूना मछली- (How is Bluefin Tuna different from other fish)

ब्लूफिन टूना अन्य मछलियों से इसलिए अलग है क्योंकि, यह गर्म खून वाली होती है, जिससे यह ठंडे पानी में भी रह सकती है और तेज़ तैर सकती है. इसका मांस बेहद रसीला और फैट से भरपूर होता है.

