India vs Sri Lanka LIVE Score, 1st Test, Day 1: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट शुरू हो चुका है. भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अपने टेस्ट इतिहास का 600वां मैच खेल रही है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतर चुके हैं, जबकि श्रीलंका के लिए नई गेंद असिथा फर्नांडो के हाथों में है.

(LIVE SCORECARD)

भारत टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बराड़, सारांश जैन.

श्रीलंका टीम: निशान मदुश्का, लाहिरु उदारा, दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), पसिंदु सोरियाबंदरा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, विश्वा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, केशरा नुवांथा.