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5 minutes ago

India vs Sri Lanka LIVE Score, 1st Test, Day 1: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट शुरू हो चुका है. भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अपने टेस्ट इतिहास का 600वां मैच खेल रही है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतर चुके हैं, जबकि श्रीलंका के लिए नई गेंद असिथा फर्नांडो के हाथों में है.

(LIVE SCORECARD)

भारत टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बराड़, सारांश जैन.

श्रीलंका टीम: निशान मदुश्का, लाहिरु उदारा, दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), पसिंदु सोरियाबंदरा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, विश्वा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, केशरा नुवांथा.

Aug 15, 2026 10:07 (IST)
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India vs Sri Lanka Live Score: यशस्वी ने चौके से खोला खाता

भारत की पारी का पहला ओवर समाप्त हो गया है. असिथा फर्नांडो के इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया का खाता खोला, जबकि केएल राहुल अभी स्ट्राइक पर नहीं आए हैं. भारत का स्कोर 1 ओवर के बाद 4/0 है.

Aug 15, 2026 09:51 (IST)
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India vs Sri Lanka Live Score: टीम इंडिया ने गाले में तिरंगा फहराकर मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस

श्रीलंका के खिलाफ़ पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले, शनिवार को टीम इंडिया ने गॉल में तिरंगा फहराकर देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल, टीम के अन्य सदस्यों के साथ झंडा फहराने के कार्यक्रम में शामिल हुए.

Aug 15, 2026 09:40 (IST)
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India vs Sri Lanka Live Score: टॉस जीतने के बाद क्या बोले कप्तान शुभमन गिल?

टॉस जीतने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि, हम पहले बैटिंग करेंगे, विकेट अच्छा लग रहा है और मौसम भी बढ़िया है, इसलिए उम्मीद है कि हमारे लिए क्रिकेट का यह दिन अच्छा रहेगा. हमने उसी प्लेइंग XI को चुना है जो पिछले मैच में खेली थी. हमारे पास पांच बॉलर हैं. दो तेज गेंदबाज़ और तीन स्पिनर. अपने देश की कप्तानी करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और इस मौके पर तो यह और भी खास है. यह हमारे लिए आजादी का दिन है और हमारा 600वां टेस्ट मैच भी है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Aug 15, 2026 09:38 (IST)
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India vs Sri Lanka Live Score: पहले टेस्ट के लिए भारत और श्रीलंका की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.


श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (डब्ल्यू), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो.

Aug 15, 2026 09:32 (IST)
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India vs Sri Lanka Live Score: कप्तान गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है. कप्तान शुभमन गिल ने  पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

Aug 15, 2026 09:17 (IST)
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India vs Sri Lanka LIVE: आजादी के दिन रचेगा भारत नया इतिहास, शुभमन गिल की कप्तानी में 600वां टेस्ट

भारत अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अपना 600वां टेस्ट मैच खेलेगी और इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाली दुनिया की सिर्फ तीसरी टीम बनेगी.

Aug 15, 2026 09:16 (IST)
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India vs Sri Lanka LIVE: इन तीन गेंदबाजों पर टिकी रहेगी सीरीज की किस्मत

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट में स्पिनरों की भूमिका निर्णायक रहने वाली है. श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या अपनी उछाल, टर्न और चतुराई से भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, जबकि भारत के पास रवींद्र जडेजा का अनुभव और युवा मानव सुथार की प्रभावशाली स्पिन मौजूद है. वहीं कुलदीप यादव भी लय में रहे तो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं. गॉल की स्पिन मददगार परिस्थितियों में दोनों टीमों के बाएं हाथ के स्पिनरों की यह जंग सीरीज के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकती है.

Aug 15, 2026 08:34 (IST)
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India vs Sri Lanka LIVE: श्रीलंका 11 साल से भारत को नहीं हरा पाया

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में शुरू हो रहे पहले टेस्ट में नतीजे की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यह मैदान ड्रॉ मैचों के लिए नहीं जाना जाता. गॉल में खेले गए टेस्ट मैचों में ड्रॉ का प्रतिशत महज 14.28 है, जबकि 2014 के बाद यहां हुए 27 टेस्ट में सिर्फ एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. दूसरी ओर भारत का पलड़ा भी भारी नजर आता है. टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अपने पिछले 10 टेस्ट में 8 जीते हैं और 2 ड्रॉ खेले हैं. श्रीलंका ने भारत को आखिरी बार 2015 में गॉल में ही टेस्ट मैच हराया था.

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India, Sri Lanka, Cricket, India Vs Sri Lanka 2026/27
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