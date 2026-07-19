पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, कम से कम 5 लोगों की मौत, 300 हुए बेघर

पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और 300 लोग बेघर हो गए. U.S. जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप शनिवार रात 9:24 बजे आया. इसका केंद्र हुआनकायो प्रांत के सिकाया शहर से 2 किलोमीटर (1.24 मील) पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में था. यह जमीन से 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई पर था. बचाव कार्य अब भी जारी है

पेरू के नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि लापता लोगों की कुल संख्या अभी पता नहीं चल पाई है. कई इमारतें ढह गईं या उन्हें नुकसान पहुंचा, जिनमें स्थानीय चर्च और कॉन्वेंट भी शामिल हैं. स्थानीय सिविल डिफेंस ऑफिस के प्रमुख लुइस वास्केज ने पत्रकारों को बताया कि एंडीज इलाके में निर्माण कार्य में कच्ची मिट्टी (एडोब) जैसी चीजों के इस्तेमाल से "नुकसान और असर ज्यादा हुआ है."

ये भी पढ़ें-पांडवों के वंश का वर्चस्व खत्म हुआ तो मगध का हुआ उदय, जानिए किस राजा ने रखी नींव

पेरू में भूकंप अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" इलाके में स्थित है. स्थानीय मीडिया द्वारा दिखाई गई तस्वीरों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक, चोंगो बाजो के खेती वाले इलाके में पीड़ितों के रिश्तेदारों का दुख देखा गया. यहां लोग बुरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के बाहर कंबल ओढ़कर बैठे थे. मलबे के नीचे जानवर भी देखे गए. हर्मेनेगिल्डा गुआमालाटो ने एक स्थानीय रेडियो को बताया, "मेरा घर तबाह हो गया है." वह अपने तीन बच्चों के साथ रहने के लिए पड़ोसी प्रांत हुआयुकाची में जगह ढूंढ रही थीं. 2007 में, इका इलाके के पिस्को प्रांत में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 600 लोगों की मौत हो गई थी.

पेरू दक्षिणी अमरीका महाद्वीप में स्थित एक देश है. इसकी राजधानी लीमा है. प्रमुख नदी अमेजॉन और मुद्रा न्यूवो सोल है. यहां तीन तरह की जलवायु पाई जाती है- एँडीज में सर्द, तटवर्ती मैदानों में खुश्क-सुहानी और वर्षा वाले जंगलों में गर्म और उमस वाली. यह देश इंका नाम की प्राचीन सभ्यता के लिए भी जाना जाता है.

यह भी पढ़ें-

जापान में परमाणु हथियार बनाने पर बहस तेज; खुद रक्षामंत्री ने दिया बयान, क्यों ये बेहद महत्वपूर्ण

Explainer: भारत की समंदर में बादशाहत अमेरिका, इजरायल, यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के लिए कैसे फायदेमंद?

रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, दक्षिण कोरिया को भी दी चेतावनी

अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए तो तेहरान ने कुवैत-बहरीन पर, थर्राया मिडिल ईस्ट

ईरान-अमेरिका डील पर मोजतबा खामेनेई की खरी-खरी, बोले-US राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई विश्वसनीयता नहीं

Explainer: क्या रूस आने वाले महीनों में NATO की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है? US इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खौफ

ईरान युद्ध का हल क्या बातचीत से संभव, पाकिस्तान का भी बदल रहा किरदार; पढ़िए चौंकाने वाली ये दो रिपोर्ट

बॉस ने नहीं, AI ने निकाला... फेसबुक-वाट्सएप-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी META के खिलाफ कर्मचारी पहुंचे कोर्ट