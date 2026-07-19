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पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, कम से कम 5 लोगों की मौत, 300 हुए बेघर

पेरू में आए भूकंप ने 300 लोगों को बेघर कर दिया है. ये सभी लोग ठंड में कंबल लेकर बैठे हुए दिखे. किसी के पास अब सिर छिपाने की जगह नहीं बची है. पेरू क्षिणी अमरीका महाद्वीप में स्थित एक देश है.

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पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, कम से कम 5 लोगों की मौत, 300 हुए बेघर
पेरू में बचाव कार्य जारी है.
  • पेरू में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कम से कम पांच लोगों की मौत हुई और बीस से ज्यादा घायल हुए
  • भूकंप का केंद्र सिकाया शहर से दो किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में था, और इसकी गहराई जमीन से दस किलोमीटर थी
  • भूकंप से प्रभावित इलाकों में कई इमारतें, चर्च और कॉन्वेंट क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे तीन सौ से अधिक लोग बेघर हुए
भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कौन से विभाग काम कर रहे हैं?

पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और 300 लोग बेघर हो गए. U.S. जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप शनिवार रात 9:24 बजे आया. इसका केंद्र हुआनकायो प्रांत के सिकाया शहर से 2 किलोमीटर (1.24 मील) पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में था. यह जमीन से 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई पर था. बचाव कार्य अब भी जारी है

पेरू के नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि लापता लोगों की कुल संख्या अभी पता नहीं चल पाई है. कई इमारतें ढह गईं या उन्हें नुकसान पहुंचा, जिनमें स्थानीय चर्च और कॉन्वेंट भी शामिल हैं. स्थानीय सिविल डिफेंस ऑफिस के प्रमुख लुइस वास्केज ने पत्रकारों को बताया कि एंडीज इलाके में निर्माण कार्य में कच्ची मिट्टी (एडोब) जैसी चीजों के इस्तेमाल से "नुकसान और असर ज्यादा हुआ है."

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पेरू में भूकंप अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" इलाके में स्थित है. स्थानीय मीडिया द्वारा दिखाई गई तस्वीरों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक, चोंगो बाजो के खेती वाले इलाके में पीड़ितों के रिश्तेदारों का दुख देखा गया. यहां लोग बुरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के बाहर कंबल ओढ़कर बैठे थे. मलबे के नीचे जानवर भी देखे गए. हर्मेनेगिल्डा गुआमालाटो ने एक स्थानीय रेडियो को बताया, "मेरा घर तबाह हो गया है." वह अपने तीन बच्चों के साथ रहने के लिए पड़ोसी प्रांत हुआयुकाची में जगह ढूंढ रही थीं. 2007 में, इका इलाके के पिस्को प्रांत में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 600 लोगों की मौत हो गई थी.

पेरू दक्षिणी अमरीका महाद्वीप में स्थित एक देश है. इसकी राजधानी लीमा है. प्रमुख नदी अमेजॉन और मुद्रा न्यूवो सोल है. यहां तीन तरह की जलवायु पाई जाती है- एँडीज में सर्द, तटवर्ती मैदानों में खुश्क-सुहानी और वर्षा वाले जंगलों में गर्म और उमस वाली. यह देश इंका नाम की प्राचीन सभ्यता के लिए भी जाना जाता है. 

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