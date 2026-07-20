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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक करोड़ मुआवजा और... कॉकरोच जनता पार्टी ने थमाई सरकार को मांगों की लिस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है. इस दौरान सौरभ दास और आशुतोष रांका ने 4 मांगें रखी हैं. इन लोगों ने कहा कि यदि इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लेंगे,

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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक करोड़ मुआवजा और... कॉकरोच जनता पार्टी ने थमाई सरकार को मांगों की लिस्ट
  • कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से नीट पेपर लीक मामले पर मिले थे और अपनी मांगें रखीं
  • पार्टी ने सरकार द्वारा बुलाए जाने पर मंत्री से मुलाकात की और आंदोलन वापस लेने की शर्त रखी है
  • सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा करने और उनकी आवाजाही पर रोक हटाने की मांग की गई है
कॉकरोच जनता पार्टी की ये मांगें कब तक पूरी हो सकती हैं?
नई दिल्ली:

नीट परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर विरोध कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मीटिंग की. पार्टी के लोगों का कहना है कि सरकार ने ही बातचीत के लिए बुलावा दिया था, जिसके बाद ये लोग पहुंचे. इस दौरान दोनों ने जेपी नड्डा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि इन्हें मांग लिया जाता है तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे. इन मांगों में सोनम वांगचुक को अस्पताल से डिस्चार्ड किया जाना शामिल है. इसके अलावा डिमांड की गई है कि वांगचुक की आवाजाही पर किसी तरह की रोक न लगे. आइए जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ने की हैं कौन सी 4 मांगें...

1. सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और उनके मूवमेंट पर किसी तरह की रोक न रहे.

2. धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा लिया जाए.

3. नीट परीक्षा में बैठने वाले उन छात्रों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिले, जिन्होंने आत्महत्या कर ली. 

4. दिल्ली पुलिस तुरंत छात्रों पर अत्याचार रोके. बल प्रयोग का किसी भी तरह से इस्तेमाल न किया जाए.

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