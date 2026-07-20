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धधक रही खाड़ी- अमेरिका का लगातार नौवीं रात ईरान पर हमला, होर्मुज में तेल जहाज धुआं-धुआं

US Iran War Updates: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने, उनके सम्मान में इस समय ईरान पर हमला कर रही है.

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धधक रही खाड़ी- अमेरिका का लगातार नौवीं रात ईरान पर हमला, होर्मुज में तेल जहाज धुआं-धुआं
US Iran War: अमेरिका और ईरान में तनाव फिर चरम पर है (फोटो- NDTV)

अमेरिका ने लगातार नौवीं रात ईरान पर हमला शुरू कर दिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर इस समय ईरानी हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की याद में, उन्हें सम्मान देने के लिए हमले किए जा रहे हैं. दूसरी तरफ होर्मुज का पानी पूरी तरह खौलने लगा है. यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स एजेंसी ने सोमवार, 20 जुलाई (भारत के समयानुसार) को बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में हमले के बाद इस समय एक जहाज में आग लग गई है.

अभी खाड़ी में क्या हो रहा?

रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात मिडिल ईस्ट में हिंसा का एक नया दौर शुरू हुआ, जब अमेरिका ने ईरान पर हमलों की एक और लहर की घोषणा की. यह लगातार नौवीं रात है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला बोला है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वॉशिंगटन लौटते समय पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हमने आज रात फिर उन पर जोरदार हमला किया, और हमने ऐसा उन महान देशभक्तों - शायद तीन - के सम्मान में किया." बता दें कि ईरानी हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है. इन सैन्य कर्मियों की मौत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, "हमें बहुत बुरा लग रहा है." उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मारे गए, वे इसलिए लड़ रहे थे ताकि "ईरान के पास परमाणु हथियार न आ सकें."

US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने रविवार देर रात घोषणा की कि वह लगातार नौवीं रात ईरान पर हमले शुरू कर रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट में कहा गया कि इन हमलों का होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों और आम नागरिकों (नाविकों) पर हमला करने में इस्तेमाल होने वाली ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है.

ईरान भी चुप नहीं बैठा है. कुवैत ने कहा कि वह इस समय ड्रोन हमलों को रोक रहा है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सीरिया में एक "दुश्मन कमांड सेंटर" पर हमला किया है. टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए IRNA के एक बयान में घोषणा की कि "ईरान के दक्षिण-पूर्व में स्थित शहर ईरानशहर के शहीद सैनिकों के खून का बदला लेने के लिए सीरिया के अल-तनफ इलाके में दुश्मन के स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड सेंटर पर अचानक हमला" किया गया.

वहीं बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी कहा कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज गए हैं और नागरिकों तथा निवासियों से "सबसे नजदीकी सुरक्षित जगह" पर जाने की अपील की. इसके अलावा ईरान ने रविवार को भी कहा कि उसने कुवैत में दो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है. तेहरान का कहना है कि इन हमलों में परिवहन और बुनियादी ढांचा स्थलों को निशाना बनाया गया है, जिनमें एक अभी बन रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (न्यूक्लियर पावर प्लांट) भी शामिल है.

जॉर्डन ने भी रविवार को मिसाइलों को रोकने की सूचना दी. यानी यहां भी ईरान हमला बोल रहा है.

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