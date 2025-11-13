विज्ञापन
दक्षिणी पेरू में भीषण सड़क हादसा, बस के खाई में गिरने से 37 लोगों की मौत

लामोसास कंपनी द्वारा संचालित यह डबल-डेकर बस मंगलवार रात कारावेली प्रांत के चाला कस्बे से रवाना हुई थी और पेरू के दूसरे सबसे बड़े शहर अरेक्विपा जा रही थी. इसमें बच्चों और बुजुर्गों सहित 60 से ज्‍यादा यात्री सवार थे.

  • दक्षिणी पेरू में एक डबल-डेकर बस के बाद खाई में गिरने से 37 लोगों की मौत हुई और 24 घायल हुए.
  • हादसा पैनअमेरिकाना सुर राजमार्ग पर अरेक्विपा क्षेत्र में हुआ, जहां बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे.
  • पिकअप चालक को शराब के नशे में होने की आशंका के कारण हिरासत में लिया गया. उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग है.
दक्षिणी पेरू में एक भीषण सड़क हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को दक्षिणी पेरू में एक डबल-डेकर बस के एक पिकअप ट्रक से टकराने के बाद खाई में गिर जाने से यह दुर्घटना हुई. अरेक्विपा में हुई यह दुर्घटना दक्षिण अमेरिकी देश में हाल के वर्षों में हुई सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक है, जहां सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर मौतें होती हैं. यह दुर्घटना पेरू को चिली से जोड़ने वाले पैनअमेरिकाना सुर राजमार्ग पर हुई.

अरेक्विपा के क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रबंधक वाल्थर ओपोर्टो ने एएफपी को बताया, "हमारे पास 37 लोगों की मौत का आंकड़ा है...और 24 लोग घायल हुए हैं." उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि दुर्घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

बस में 60 से ज्‍यादा यात्री थे सवार 

लामोसास कंपनी द्वारा संचालित यह डबल-डेकर बस मंगलवार रात कारावेली प्रांत के चाला कस्बे से रवाना हुई थी और पेरू के दूसरे सबसे बड़े शहर अरेक्विपा जा रही थी. इसमें बच्चों और बुजुर्गों सहित 60 से ज्‍यादा यात्री सवार थे.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दमकलकर्मियों के हवाले से बताया गया है कि एक मोड़ पर पिकअप से सीधी टक्कर के बाद वाहन करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया. बस खाई में लुढ़क गई और नदी के किनारे जा गिरी.

पिकअप चालक को सजा की मांग 

अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता जैक पेज ने कहा कि चट्टानी जमीन के कारण करीब 30 पुलिस अधिकारियों और अग्निशामकों के बचाव कार्य में बाधा आ रही है. उन्होंने टीवी पेरू को बताया, "इस दुर्घटना ने...कई परिवारों को दुःख पहुंचाया है."

घटनास्‍थल से सामने आई तस्‍वीरों के मुताबिक, एक पादरी घटनास्थल पर पहुंचे और नदी किनारे कतार में पड़े शवों के लिए प्रार्थना की.

अपने पिता और भाई को खोने वाले एक गमगीन रिश्तेदार ने स्थानीय मीडिया को बताया, "मैं न्याय की मांग करता हूं और उस पिकअप चालक को कानूनी सजा दी जाए, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसके कारण यह दुर्घटना हुई. "

राष्ट्रपति जोस जेरी ने एक्स पर एक संदेश में प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

पुलिस प्रमुख ओल्गर बेनावाइड्स ने बताया कि पिकअप चालक बच गया है. उसके शराब के नशे में होने की संभावना के कारण जांच के बाद उसे हिरासत में लिया गया है.

लामोसास परिवहन कंपनी ने बताया कि बस चालक की मौत हो गई है.

पेरू में आम हैं सड़क दुर्घटनाएं 

पेरू में तेज गति से गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने, सड़कों की खराब स्थिति, संकेतों की कमी और अधिकारियों के कानून लागू करने में सख्‍ती नहीं करने के कारण जानलेवा यातायात दुर्घटनाएं आम बात हैं.

देश की पहाड़ी भौगोलिक स्थिति भी वाहन चलाने की स्थिति को खतरनाक बना देती है.

फरवरी 2018 में भी एक बस के इसी दुर्घटनास्थल के पास ही एक बस के नदी में गिर जाने से 44 लोगों की मौत हो गई थी.

पिछले साल पेरू की सड़कों पर 3,173 मौतें दर्ज की गईं.

Road Accident, Road Accident In Peru, Road Accident Death
