पेरू की पहाड़ियों में दो ट्रेनों में आमने-सामने की टक्कर, VIDEO बता रहा कितना खतरनाक था हादसा

Peru Train Crash: अधिकारियों ने बताया कि जो मृतक व्यक्ति है, वो दो ट्रेनों में से एक का कंडक्टर था. कई घायलों की हालत गंभीर है.

Peru Train Crash: पेरू में दो ट्रेनों की आमने-सामने की टक्कर
  • पेरू के माचू पिचू के पास दो ट्रेनों की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत और कम से कम चालीस घायल हुए हैं
  • मृतक व्यक्ति एक ट्रेन का कंडक्टर था और घायल यात्रियों में कई विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं जिनकी पहचान जारी है
  • दुर्घटना में शामिल ट्रेनों का सिंगल ट्रैक पर टकराना हुआ, जबकि अभी तक हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है
दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. पेरू के माचू पिचू में दौड़ने वाली लाइन पर दो ट्रेनों के बीच आमने-सामने की सीधी टक्कर हो गई है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि इस ट्रेन हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 40 अन्य लोग घायल हो गए है. यहां के प्रसिद्ध इंका गढ़ के निकटतम शहर कुस्को के अधिकारियों ने बताया कि जो मृतक व्यक्ति है, वो दो ट्रेनों में से एक का कंडक्टर था. 

इस रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि वे घायल रेल यात्रियों की पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें से कई विदेशी पर्यटक हैं और उनमें से अधिकांश गंभीर रूप से घायल हैं. घटनास्थल से आए वीडियो में घायल लोग पटरियों के बगल में लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और पास में ही दो क्षतिग्रस्त इंजन खड़े हैं. इंजन की हालत बता रही है कि टक्कर कितना जोरदार था.

असल में यह स्थान सुदूर एंडियन क्षेत्र में है और यहां सीधी सड़क भी नहीं है. इस वजह से एक दर्जन एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया है. पेरू के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार इंका गढ़ 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है. इस प्राचीन किलेदार परिसर में हर दिन औसतन लगभग 4,500 पर्यटक आते हैं, जिनमें से कई विदेशी होते हैं.

अधिकांश पर्यटक एंडीज पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक स्थल तक पहुंचने के लिए ट्रेन और बस लेते हैं. रेल एजेंसी फेरोकैरिल ट्रांसएंडिनो ने कहा कि पेरुरेल द्वारा संचालित एक ट्रेन लंच (दोपहर के भोजन) के समय ओलांटायटाम्बो शहर को माचू पिचू से जोड़ने वाले सिंगल ट्रैक पर इंका रेल की एक अन्य ट्रेन से टकरा गई.

दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.

बता दें कि माचू पिचू का निर्माण 15वीं शताब्दी में इंका शासक पचाक्यूटेक के आदेश पर 2,500 मीटर (लगभग 8,200 फीट) की ऊंचाई पर किया गया था. इसे वास्तुकला और इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है.

