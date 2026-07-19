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रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, दक्षिण कोरिया को भी दी चेतावनी

फायरफाइटर्स ने सोलोमियांस्की, डेसनियांस्की और निप्रो जिलों में लगी आग को बुझाने का काम भी किया. यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश को यूक्रेन की राजधानी पर एक बर्बर आतंकवादी हमला बताया.

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रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, दक्षिण कोरिया को भी दी चेतावनी
रूस की मिसाइलों की बारिश से यूक्रेन की राजधानी कीव में हर जगह आग ही आग नजर आया.
  • रूस ने कीव पर युद्ध शुरू होने के बाद से बैलिस्टिक मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है
  • यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में एक व्यक्ति की मौत और कम से कम सोलह लोग घायल हुए हैं
  • रूस के हमलों से कीव के कई जिलों में आग लगी और रिहायशी तथा औद्योगिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है
जेलेंस्की के रक्षा मंत्री को बदलने के फैसले का क्या असर हुआ?

यूक्रेन के विदेश मंत्री के अनुसार, रूस ने कीव पर युद्ध शुरू होने के बाद से बैलिस्टिक मिसाइलें से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया. यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, रविवार तड़के कीव पर घंटों तक चले इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 16 लोग घायल हो गए. यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस ने बताया कि ये हमले यूक्रेन की राजधानी के छह जिलों में हुए. युद्ध के पांचवें साल में यूक्रेन के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं. उसे लगभग रोज रूसी हमलों का सामना करना पड़ रहा है. अभी उसके पास 'पैट्रियट' एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का उसका सबसे अच्छा जरिया हैं.

कीव में दिखा आग ही आग

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कैबिनेट में फेरबदल के तहत रक्षा मंत्री को हटाए जाने से देश में तनाव भी बढ़ गया है. इस फ़ैसले के कारण सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं और कई यूक्रेनी सैनिक भी नाराज हैं. कुछ आलोचकों का कहना है कि मिखाइलो फेडोरोव को हटाने का उनका फैसला उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती है. स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार, रविवार को रूस के हमलों से कीव में कई जगहों पर आग लग गई, जिससे रिहायशी इमारतों, ऑफिस, इंडस्ट्रियल साइट्स, एक डॉरमिटरी और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

बचाव कर्मियों ने स्वियातोशिंस्की जिले में आग की चपेट में आए एक निजी घर से चार लोगों को बाहर निकाला, जबकि शेवचेंकिव्स्की जिले में उन्होंने आग लगी तीन मंजिला इमारत से लोगों को बचाया. एक गैर-रिहायशी इमारत में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया. बाद में एक व्यक्ति मरा पाया गया. फायरफाइटर्स ने सोलोमियांस्की, डेसनियांस्की और निप्रो जिलों में लगी आग को बुझाने का काम भी किया. यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश को यूक्रेन की राजधानी पर एक बर्बर आतंकवादी हमला बताया.

यात्री ट्रेन पर भी हुआ हमला

क्षेत्रीय अधिकारी ओलेक्सांद्र गांझा के अनुसार, रूसी ड्रोन हमलों ने फ्रंट लाइन से सटे मध्य क्षेत्र निप्रॉपेट्रोव्स्क को भी निशाना बनाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. यूक्रेन की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी ने बताया कि जापोरिजिया क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन ने यात्री ट्रेन पर हमला किया, जिससे उसके कंडक्टर की मौत हो गई. कंपनी ने आग की लपटों में घिरे रेल डिब्बों की तस्वीरें भी जारी कीं.  रूस ने जुलाई में कीव पर कई बड़े हमले किए हैं. कम से कम सात बार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि उस समय यूक्रेन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी थी.  रविवार को यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि उसने रात भर में रूस द्वारा दागी गई 41 में से 18 मिसाइलों को मार गिराया.

यूक्रेन ने यह भी कहा कि उसकी सेना ने काला सागर में रूस के दो तेल टैंकरों पर हमला किया. यह शिपिंग को निशाना बनाकर रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप में ईंधन और जरूरी सामान की सप्लाई रोकने की उसकी रणनीति का हिस्सा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन को अपने देश में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने का लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं, जिससे उसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन इस कदम की डिटेल और समय-सीमा अभी साफ नहीं है.

जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि "बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा अभी हमारी लगातार और सबसे बड़ी प्राथमिकता है."उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, "हमें हर दिन इंटरसेप्टर की जरूरत होती है, और मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जो हमारे समझौतों को गंभीरता से लेते हैं और एंटी-बैलिस्टिक क्षमताएं उपलब्ध कराते हैं."

दक्षिण कोरिया पर क्यों रूस भड़का

इस बीच TASS को दिए एक इंटरव्यू में रूस के उप-विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको ने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया अपनी जमीन पर अमेरिकी टाइफॉन मिसाइल सिस्टम तैनात करता है, तो रूस इसका उचित जवाब देगा. सियोल द्वारा अपनी जमीन पर अमेरिकी टाइफॉन मिसाइल सिस्टम तैनात करने पर मॉस्को की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "अगर ऐसा होता है, तो इसे रूसी संघ की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और इसका उचित जवाब दिया जाएगा." हालांकि, रुडेंको ने कहा कि रूसी विदेश मंत्रालय के पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दक्षिण कोरिया ऐसा कोई कदम उठाने का इरादा रखता है.  अमेरिकी टाइफॉन मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल SM-6 मल्टीरोल मिसाइल और लगभग 2,000 किलोमीटर की रेंज वाली टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइल लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है.

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