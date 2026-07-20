विज्ञापन
विशेष लिंक
4 minutes ago
नई दिल्ली:

Parliament Monsoon Session Day-1 Live Updates: संसद का मॉनसून सत्र आज सोमवार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. मॉनसून सत्र के दौरान सरकार वंदे मातरम सहित 6 बिल को पेश करने की तैयारी में है. दूसरी ओर विपक्षी दल राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, इथेनॉल, सोनम वांगचुक सहित अन्य मुद्दों पर सवाल उठाने की तैयारी में है. मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोज जनता पार्टी के समर्थकों के संसद मार्च पर भी सबकी नजरें टिकी है. दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी है. लेकिन प्रदर्शनकारी मार्च की पूरी तैयारी में है. उन्हें रोकने के लिए जंतर-मंतर से लेकर संसद तक सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं. 

Parliament Monsoon Session Day-1 Live Updates:
 

Jul 20, 2026 07:43 (IST)
Link Copied
Share

Monsoon Session 2026 Live: मॉनसून सत्र में इन तीन नए विधेयकों को लाने की तैयारी

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: यह कानून वर्ष 1969 के मूल अधिनियम (जिसमें 2023 में भी संशोधन हुआ था) की धारा 13(3) में बदलाव कर विलंबित जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियमों को अधिक कड़ा और सुव्यवस्थित बनाएगा.

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026: इसके जरिए वर्ष 1971 के अधिनियम में संशोधन कर राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को सख्त किया जाएगा.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026: एमएसएमई (MSME) क्षेत्र में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और भरोसा आधारित नियमों को बढ़ावा देने, देरी से होने वाले भुगतानों के तंत्र को मजबूत करने तथा राज्यों को अधिक अधिकार देने के उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया जाएगा.

Jul 20, 2026 07:35 (IST)
Link Copied
Share

Parliament Monsoon Session Begins: संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष इन मुद्दों पर उठाएगी सवाल

सर्वदलीय बैठक के बाद, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहा कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर चंदा चोरी का कथित मामला उनका मुख्य मुद्दा होगा. विपक्ष NEET पेपर लीक, सोनम वांगचुक के विरोध-प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी चिंताओं को भी उठाने की योजना बना रहा है. संसद का पहला दिन हंगामेदार और विरोध-प्रदर्शनों वाला रहने की उम्मीद है.

Jul 20, 2026 07:34 (IST)
Link Copied
Share

Parliament Monsoon Session Day-1 Live Updates: संसद के मॉनसून सत्र में किन 6 बिल को पेश करेगी सरकार

  1. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
  2. आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026
  3. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
  4. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
  5. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026
  6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 

Jul 20, 2026 07:31 (IST)
Link Copied
Share

Parliament Monsoon Session Live: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की बड़ी बातें

● प्रधानमंत्री सुबह 10:00 बजे मीडिया को जानकारी देंगे.

● INDIA गठबंधन की अहम रणनीति बैठक सुबह 10:00 बजे होगी.

● समाजवादी पार्टी की संसदीय बैठक सुबह 9:30 बजे होगी.

● अमित शाह राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक' पेश करेंगे (दोपहर 12:00 बजे).

● अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पेश करेंगे (दोपहर 12:00 बजे).

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Parliament Monsoon Session, Parliament Monsoon Session LIVE, Parliament Monsoon Session Live Update, CJP Protest, Cjp Protest March
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com