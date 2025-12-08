खाने के मसालों और चिकनाई ने कर दी किचन की टाइल्स गंदी? अपना लें ये 4 हैक्स, चकाचक हो जाएगी एक-एक टाइल

Kitchen Tiles Cleaning Hacks: किचन में खाना बनाने के साथ-साथ सफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हम बर्तन, स्लैप, गैस स्टोव को तो नियमित रूप से साफ कर लेते हैं लेकिन किचन की टाइल्स को नजरअंदाज कर देते हैं. खाना बनाने से इनपर मसालों और तेल के दाग-धब्बे लग जाते हैं जिसने आसानी से साफ करना बहुत मुश्किल होता है. कई लोग इसको साफ करने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 4 हैक्स बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप किचन की एक-एक टाइल को चकाचक चमका सकते हैं. साथ ही इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

1. सिरके से करें साफ

आप दाग-धब्बे वाली किचन की टाइल्स को सिरके की मदद से चमका सकते हैं. इसके लिए आप रुई की मदद से सिरके को टाइल पर 5 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. इसके बाद स्क्रबर की मदद से टाइल को अच्छे से रगड़ें. इससे किचन की टाइल मिनटों में साफ हो जाएगी.

आप बेकिंग सोडा की मदद से भी किचन की गंदी टाइल्स को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप बेकिंग सोड़ा के साथ गुनगुना पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को टाइल्स पर लगाएं और 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्क्रबर की मदद से रगड़ें और गीले कपड़े से साफ कर दें. इससे टाइल नई जैसी चमक जाएगी.

इस हैक के लिए आप एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें नींबू का रस और डिशवॉश लिक्विड डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. अब इस घोल की मदद से किचन की टाइल्स को रगड़कर साफ करें. इससे दाग-धब्बे आसानी से हट जाएंगे और टाइल एकदम नए जैसी चमक जाएगी.

टाइल्स को साफ करने के लिए आप एक गिलास सिरके में थोड़ा बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब आपका क्लीनिंग स्प्रे तैयार हो जाएगा. इस घोल को टाइल पर छिड़कें और कपड़े से रगड़कर साफ कर दें. इसस चिकनाई और मसाले के दाग आसानी से हट जाएंगे.

