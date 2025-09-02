Viral Hack: दीदी का जुगाड़...बिना एक भी रुपया खर्च किए घर बैठे ऐसे करें मिक्सी के ब्लेड को धारदार

Desi Hack to Sharpen Mixer Grinder Blade: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे-ऐसे हैक्स वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग कई बार हैरान रह जाते हैं. कभी कोई पुराने बर्तन से नई चीज बना देता है, तो कभी कोई घरेलू समस्या का अनोखा हल निकाल लाता है. इस बार चर्चा में है एक Viral Mixer Grinder Hack, जिसमें दावा किया गया कि मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड (Easy Way To Sharpen Mixer Blade) को बिना पैसे खर्च किए घर पर ही धारदार बनाया जा सकता है.

कैसे किया जाता है यह जुगाड़? | Desi Hack to Sharpen Mixer Blade

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @shiprarai2000 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में एक महिला दिखाती हैं कि अगर मिक्सी के ब्लेड की धार कमजोर हो जाए तो उसे आसानी से तेज किया जा सकता है. इसके लिए वह दवाई की पत्तियां (medicine strips) लेती हैं. उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर जार में डाल देती हैं. कुछ सेकंड तक मिक्सर चलाने के बाद वह दावा करती हैं कि ब्लेड पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं।.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया | Public Reactions on Viral Hack

इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, मिक्सर में दवाई की पत्तियां पीसना सेफ नहीं है, इसके छोटे टुकड़े खाने में मिल सकते हैं, जो हेल्थ के लिए खतरनाक हैं. दूसरे यूजर ने कहा, मैंने ट्राई किया लेकिन ब्लेड और खराब हो गया. पैसे बचाने के चक्कर में नुकसान हो सकता है. हालांकि, कुछ लोगों ने इस जुगाड़ को मजेदार और इनोवेटिव बताया.

क्या सच में सुरक्षित है यह हैक? | Is This Hack Really Safe?

भले ही यह हैक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिक्सर के ब्लेड को शार्प करने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मेटल के छोटे-छोटे कण खाने में मिल सकते हैं. इससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा