बाथरूम की गंदी बाल्टी और मग मिनटों में चमकेंगे, खर्च नहीं होगा आपका एक भी रुपया

How to clean a plastic bucket: बाथरूम साफ़-सुथरा हो तो घर की खूबसूरती बढ़ जाती है, लेकिन कई बार गंदी और पीली पड़ चुकी बाल्टियां और मग पूरे बाथरूम की लुक बिगाड़ देते हैं. लोग महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तक ट्राई करते हैं, पर दाग-धब्बे वैसे के वैसे रहते हैं. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं. घर में रखी कुछ साधारण चीजों की मदद से आपकी पुरानी और मैली बाल्टी-मग मिनटों में चमकने लगेंगे और सबसे खास बात, इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है.

प्लास्टिक की बाल्टी साफ करने का तरीका (Baking Soda Magic)

बेकिंग सोडा एक ऐसा किचन इंग्रेडिएंट है जो गंदगी हटाने में बेहद असरदार है. बस थोड़ा बेकिंग सोडा, बर्तन धोने का साबुन और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को टूथब्रश से बाल्टी और मग पर लगाकर 5–10 मिनट छोड़ दें और फिर रगड़कर धो लें. गंदगी और पीलापन तुरंत गायब हो जाएगा, बाल्टी नई जैसी चमकने लगेगी.

बाल्टी में लगे दाग कैसे हटाएं? (Safed Sirka Trick)

कठोर पानी की वजह से अक्सर बाल्टियां और मग पीले पड़ जाते हैं. ऐसे में सफेद सिरका आपके काम आएगा। दो कप सफेद सिरका पानी में मिलाकर स्पंज से बाल्टी और मग रगड़ें. कुछ ही देर में पीला रंग गायब हो जाएगा और आपके बाथरूम का लुक फ्रेश लगेगा.

गंदी प्लास्टिक को कैसे साफ करें? (Hydrogen Peroxide Hack)

अगर दाग बहुत ज़िद्दी हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें. पानी में थोड़ी मात्रा मिलाकर ब्रश से बाल्टी और मग साफ़ करें. यह न सिर्फ़ पीलापन हटाएगा, बल्कि बैक्टीरिया भी मार देगा. इसके बाद साफ पानी से धो लें. नतीजा होगा चमचमाती बाल्टी और हेल्दी बाथरूम.

