क्या छोटे बच्चों को सनस्क्रीन लगानी चाहिए? पीडियाट्रिशियन ने बताया Sunscreen लगाते समय किन बातों का रखें ध्यान

Is Sunscreen Good for Babies: त्वचा को धूप से बचाने के लिए अक्सर सनस्क्रीन लगाने की सलाह दी जाती है. इससे त्वचा हानिकारक किरणों और टैनिंग से सुरक्षित रहती है. लेकिन जब बात छोटे बच्चों की हो, तो पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए. बच्चों की स्किन बड़ों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है, जिस वजह से किसी भी तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होता है. इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि क्या छोटे बच्चों को सनस्क्रीन लगानी चाहिए और इसे लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसकी जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं....

क्या छोटे बच्चे को सनस्क्रीन लगानी चाहिए?

डॉक्टर रवि मलिक बताते हैं कि सन प्रोटेक्शन के लिए छोटे बच्चों को सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है. लेकिन 6 महीने से छोटे बेबीज को सनस्क्रीन हम नहीं लगा सकते हैं. वहीं, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

बच्चे की सनस्क्रीन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी SPF 30 से ज्यादा हो. साथ ही ध्यान रहे कि आप जिंक ऑक्साइड और बेबी फ्रेंडली वाली सनस्क्रीन ही चुनें.

बच्चे को पूरी तरह से सनस्क्रीन लगाने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर लें. इसके लिए आप बच्चे की त्वचा पर थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाएं और 24 घंटे के लिए छोड़ दें. अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, तो आप सनस्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं.

पेरेंट्स हमेशा सनस्क्रीन को हल्के हाथों से ही बच्चे के फेस और हाथ-पैर पर लगाएं. वहीं, आंखों और मुंह के आसपास सनस्क्रीन लगाने से बचना चाहिए.

डॉक्टर रवि बताते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि सनस्क्रीन में केमिकल होते हैं, जिस वजह से यह बच्चों के लिए खतरनाक होती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत धारण है. सनस्क्रीन बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ और फायदेमंद है.

