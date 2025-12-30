फिटनेस कंटेंट क्रिएटर ने 40 दिन में घटाया 7 किलो वजन, बताई 5 आसान वर्कआउट एक्सरसाइज, आप भी कर लें ट्राई

Weight Loss Workout Exercise: आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में वजन बढ़ने की समस्या लोगों में काफी बढ़ती जा रही है. कुछ लोगों ने वेट लॉस के लिए हैवी जिम वर्कआउट शुरू कर दिया है, तो कई लोग अपनी डाइट में बदलाव कर रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, फैट बर्न करने के लिए हमेशा जिम या भारी उपकरणों की जरूरत नहीं होती है. अगर सिंपल वर्कआउट एक्सरसाइज भी सही तरीके और नियमित रूप से की जाए तो फायदा देखने को मिल सकता है. हाल ही में फिटनेस कंटेंट क्रिएटर दिया, जिन्होंने 40 दिनों में 7 किलो वजन कम किया, ने एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया है और ऐसी 5 आसान वर्कआउट एक्सरसाइज बताई हैं जो वेट लॉस करने में काफी मदद करती है. अगर आप भी वजन कम करने का विचार कर रहे हैं तो इन एक्सरसाइज को रोजाना कर सकते हैं.

1. साइड टू साइड स्टेप (30 Reps, 3 Sets)

इसके लिए आप सीढ़ियों के सामने खड़े हों. फिर एक पैर को साइड से ऊपर रखें और फिर नीचे लाएं. हर बार पैर बदलते रहें. ध्यान रखें कि इस एक्सरसाइज के दौरान आपका चेस्ट एकदम सीधा हो.

दोनों पैर जमीन पर रखें. फिर दोनों पैरों को साथ में स्टेपर या सीढ़ी पर कूदें. इसके बाद धीरे से वापस नीचे उतरें. ध्यान रखें कि उतरते समय घुटनों पर ज्यादा दबाव न पड़े और धीरे से ही लैंड करें.

एक पैर को स्टेपर पर रखें, फिर दूसरा पैर ऊपर रखें. उसके बाद उसी क्रम में दोनों पैरों को नीचे लाएं. कुछ रिपीटेशन के बाद लीड पैर बदलते रहें.

इसके लिए आप स्टेपर या सीढ़ी के पास साइड में खड़े हों. फिर एक पैर को दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए साइड से स्टेपर पर कूदें. उसके बाद वापस नीचे उतरें और दूसरी तरफ से यही मूव दोहराएं.

स्टेप पर खड़े हों और पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना फैलाएं. फिर धीरे-धीरे स्क्वाट पॉजिशन में आएं. इसके बाद जोर से ऊपर कूदें और धीरे से वापस स्क्वाट की पॉजिशन में उतरें.

इन सभी वर्कआउट एक्सरसाइज को समझने के लिए आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम वीडियो को देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.