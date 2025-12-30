आसिम मुनीर ने सगे भाई के बेटे से करा दी अपनी बेटी की शादी, जानें कौन है दूल्हा?

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तीसरी बेटी महनूर की शादी हो गई है. चौंकाने वाली बात ये है कि मुनीर ने अपनी बेटी की शादी अपने सगे भाई के बेटे से कराई है. ये शादी पिछले हफ्ते 26 दिसंबर रावलपिंडी में हुई. रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में निकाह सेरेमनी आयोजित की गई. इसमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत तमाम बड़ी हस्तियों की मौजूदगी रही.

कौन है मुनीर की बेटी का दूल्हा?

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेटी महनूर की शादी अब्दुल रहमान से हुई है.

अब्दुल रहमान आर्मी चीफ मुनीर के भाई कासिम मुनीर का बेटा है.

अब्दुल रहमान पहले पाकिस्तानी सेना में सेवाएं दे चुका है, जहां वह कैप्टन के रूप में तैनात था.

फिलहाल वह पाकिस्तान की सिविल सेवा में है और असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में पोस्टेड है.

रहमान को सिविल सर्विस में सैन्य अधिकारियों के लिए रिजर्व कोटे के तहत एंट्री मिली थी.

सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी के मुताबिक, शादी समारोह में करीब 400 खास मेहमान बुलाए गए थे. पूरे आयोजन को सुरक्षा

कारणों से बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरा किया गया और कोई भी तस्वीर बाहर नहीं आने दी गई.

जाहिद ने बताया कि आसिम मुनीर की चार बेटियां हैं. इनमें से तीसरी बेटी महनूर का अब निकाह हुआ है. शादी समारोह जनरल हेडक्वार्टर के पास मुनीर के आवास के अंदर किया गया था.

पाकिस्तान की सबसे ताकतवर हस्ती मुनीर की बेटी के इस हाई प्रोफाइल निकाह को बिल्कुल निजी रखा गया था. इसकी कोई फोटो भी जारी नहीं की गई है. इस शादी में पाकिस्तान का शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक ही छत के नीचे नजर आया.

शादी में शामिल मेहमानों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा डिप्टी पीएम इशाक डार जैसे दिग्गज नाम शामिल थे. इनके अलावा आईएसआई चीफ समेत सेना के कई मौजूदा और रिटायर्ड जनरलों ने भी शिरकत की.

