उत्तराखंड में मौसम ने चौंकाया, अप्रैल में बर्फबारी; धनोल्टी‑सुरकुंडा देवी में जमी बर्फ, केदारनाथ यात्रा पर असर

Uttarakhand Weather Snowfall: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम ने एक बार फिर चौंकाने वाला रुख अपनाया है. टिहरी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनोल्टी स्थित सुरकुंडा देवी मंदिर में अप्रैल महीने में बर्फबारी शुरू हो गई है. अचानक बदले इस मौसम से पूरे क्षेत्र में तापमान गिर गया है और ठंड तेजी से बढ़ी है. हालात ऐसे हो गए हैं कि नई टिहरी और आसपास के इलाकों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं. वहीं, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को प्रभावित कर दिया है. पढ़िए NDTV के लिए मनीष सिंह की रिपोर्ट.

धनोल्टी के सुरकुंडा देवी मंदिर में फिर बर्फ गिरी

टिहरी के पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह से लगातार बारिश हो रही थी. इसी बीच धनोल्टी के पास करीब 9 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध सुरकुंडा देवी मंदिर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई. अप्रैल जैसे महीने में बर्फ गिरना स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए हैरान करने वाला है. आमतौर पर इस समय पहाड़ों में गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है.

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का हाल

तापमान में गिरावट, जनजीवन पर असर

अचानक मौसम बदलने से पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी साफ गिरावट दर्ज की जा रही है. नई टिहरी, धनोल्टी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुबह‑शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. कई स्थानों पर अप्रैल में जनवरी जैसी ठिठुरन का अहसास हो रहा है. लोग घरों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं.

प्राकृतिक सुंदरता बढ़ी, लेकिन मुश्किलें भी

बर्फबारी से सुरकुंडा देवी मंदिर और उसके आसपास का इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है. पर्यटक इस नजारे को देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन दूसरी ओर मौसम के कारण आवाजाही और दैनिक गतिविधियों पर असर भी पड़ा है. फिसलन के चलते स्थानीय प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है.

केदारनाथ धाम में 20 घंटे से लगातार बर्फबारी

रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ धाम में भी पिछले 20 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है. इससे धाम में चारधाम यात्रा की तैयारियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं, लेकिन मौसम का बदला मिजाज प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

यात्रा तैयारियों पर पड़ा असर

लगातार बर्फबारी के कारण रास्तों की सफाई, बिजली‑पानी की व्यवस्था और अन्य जरूरी तैयारियों में दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होते ही काम में तेजी लाई जाएगी. कपाट खुलने की तारीख नजदीक होने के चलते सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं.

आगे भी सतर्कता जरूरी

मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय इलाकों में फिलहाल मौसम अस्थिर बना रह सकता है. ऐसे में स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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