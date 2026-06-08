इंटरनेट पर चल रहा खतरनाक खेल... पैसे देकर कुछ भी करवा रहे लोग, कुछ ने तो हद ही पार कर दी

फर्ज कीजिए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफोर्म हो जहां पैसे देकर आप कुछ भी करवा सकते हों. कुछ भी का मतलब बेहद खतरनाक स्टंट, शरीर पर अजीबोगरीब टैटू बनवाना या फिर किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना. इस लिस्ट में सबकुछ शामिल है. पहली नजर में यह नेटफ्लिक्स की किसी डार्क वेब सीरीज की कहानी लगती है, लेकिन यह कोई फिक्शन नहीं बल्कि आज की खौफनाक हकीकत बन चुका है.
सोलाना ब्लॉकचेन पर मीमकॉइन लॉन्च करने के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म 'Pump(Dot)fun' ने 'GO' नाम से बाउंटी मार्केटप्लेस शुरू किया है. इसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है.
Introducing pump fun GO: Pay ANYONE to do ANYTHING— Pump.fun (@Pumpfun) June 4, 2026
Create & complete bounties for ANY task and leverage the power of humans & money across the globe
The world is at your fingertips. It's time to GO 👇 pic.twitter.com/TvmIeAoTOB
इस प्लेटफॉर्म का काम करने का तरीका बहुत सीधा और आसान है. कोई भी यूजर यहां अपनी पसंद का कोई टास्क यानी काम पोस्ट करता है और इनाम के तौर पर सोलाना क्रिप्टोकरेंसी को एस्क्रो (एक सुरक्षित डिजिटल तिजोरी) में लॉक कर देता है. इस पर न्यूनतम भुगतान करीब 5 डॉलर से शुरू होता है. जब कोई दूसरा यूजर उस काम को पूरा करके उसका वीडियो या सबूत अपलोड करता है, तो Pump(Dot)fun की टीम उसकी समीक्षा करती है और मंजूरी मिलने पर पैसे जारी कर दिए जाते हैं. लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है. इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही खतरनाक चेहरा सामने आ गया.
माथे पर टैटू को लेकर विवाद
इस प्लेटफॉर्म को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि इस पर सैकड़ों अजीबोगरीब और खतरनाक चैलेंज पोस्ट कर दिए गए. इनमें से कुछ चैलेंज के लिए तो लाखों-करोड़ों रुपये तक की इनामी राशि रखी गई. लेकिन यह ऐप तब पूरी दुनिया की नजरों में आया, जब भारत के तमिलनाडु के रहने वाले एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस शख्स ने महज पैसों के लिए दंग करने वाला कदम उठा लिया.
Just completed the $boutywork chellenge TATTOO on my forehead— Arivu (@Arivulife) June 6, 2026
Got lot of pain but i sacrificed myself to win this bountie I belive my loyalty get rewarded
This might look crazy to some people but for me it's big chance
Check this @ayushquantt @Pumpfun@FabianoSolana @fr1ko_eth https://t.co/x3Ud8nph6B pic.twitter.com/JMryjpdtjH
स्पेलिंग की गलती पर बहस
असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब अरिवु को पैसे मिलने का वक्त आया. कुछ यूजर्स ने आपत्ति जता दी कि टास्क पोस्ट करने वाले से स्पेलिंग में गलती हुई थी. असल शब्द 'Bountywork' होना चाहिए था, जिसमें 'n' आता है, जबकि अरिवु ने टास्क में लिखे शब्द के मुताबिक बिना 'n' वाला '$boutywork' लिखवा लिया था. इस वजह से उसका पेमेंट रोक दिया गया. इसके बाद परेशान होकर अरिवु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्क्रीनशॉट के साथ अपनी गुहार लगाई और लिखा, "भाईयों, मैंने टास्क में लिखे एक-एक शब्द को वैसे ही फॉलो किया है जैसा वहां लिखा था. यह मेरी गलती नहीं है. कृपया टीम इसकी सही समीक्षा करे, मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है."
अरिवु की यह बेबसी देखकर सोलाना के कुछ क्रिप्टो ट्रेडर्स भावुक हो गए. उन्होंने इस स्पेलिंग की गलती को ही एक नया टोकन बना दिया और अरिवु की टैटू वाली फोटो को उसका लोगो बनाकर 'BOUTYWORK' नाम से एक नया मीमकॉइन लॉन्च कर दिया. कुछ ही घंटों में इस कॉइन की मार्केट वैल्यू $373,000 (3 करोड़ रुपये से ज्यादा) पहुंच गई. इसका नतीजा यह हुआ कि अरिवु को फीस और अन्य जरियों से करीब 15,000 से 17,500 डॉलर (लगभग 14.35 लाख रुपये से ज्यादा) की कमाई हो गई.
खुदकुशी और हैरेसमेंट के खौफनाक टास्क
भले ही अरिवु को पैसे मिल गए हों, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य टास्क इतने घिनौने और खतरनाक हैं कि मानवता शर्मसार हो जाए. ऐप के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के भीतर एक यूजर ने खुदकुशी से जुड़े एक बेहद संवेदनशील और गंभीर टास्क के लिए $690,000 (लगभग 5.7 करोड़ रुपये) का इनाम रख दिया. इस टास्क के सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा भड़क गया और लोगों ने तुरंत सरकार से इस ऐप को बैन करने की मांग शुरू कर दी.
जानलेवा स्टंट
इस प्लेटफॉर्म पर केवल टैटू और प्रताड़ना ही नहीं, बल्कि जानलेवा स्टंट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. लाइव वर्ल्ड कप मैच के दौरान स्टेडियम में सुरक्षा घेरा तोड़कर एक मीमकॉइन का मस्कट पहनकर अवैध रूप से स्काईडाइविंग करने वाले को $57,000 (लगभग 47 लाख रुपये) देने का चैलेंज लाइव है. इसके अलावा कई लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने माथे पर क्रिप्टो कॉइन्स के नाम का टैटू गुदवाने के लिए तैयार बैठे हैं. ये चलन इतना खतरनाक है कि लोग इसे अब बंद करने की मांग भी करने लगे हैं.
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