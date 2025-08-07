विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम

बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है. मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार (07 अगस्त) के लिए एक बार फिर बड़ी चेतावनी जारी की है. 

Read Time: 2 mins
Share
उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम
  • उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने के कारण भयानक तबाही हुई
  • धराली की तबाही ने 2013 की केदारनाथ की आपदा की यादें ताजा कर दी
  • मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही के मंजर ने 2013 की केदारनाथ आपदा की दर्दनाक यादें फिर से ताजा कर दीं. केदारनाथ में आई जल प्रलय 2004 की सुनामी के बाद भारत की सबसे भीषण त्रासदी थी. उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद आई तबाही ने सबकुछ लील लिया. लेकिन अभी भी सेना और बाकी टीमों का रेस्क्यू चल रहा है. आज उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा, जानिए-

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम

आज के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. अगले कुछ घंटे भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. उत्तराखंड में कुछ दिनों से बारिश होने का सिलसिला जारी है. बारिश के कारण खासकर पहाड़ों वाले इलाकों हालात खराब है. मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट के जरिए लोगों को सतर्क किया है. बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है. मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार (07 अगस्त) के लिए एक बार फिर बड़ी चेतावनी जारी की है. 

लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह

लोगों और सैलानियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. हालांकि केदारनाथ यात्रा मंगलवार से अस्थाई रूप से स्थगित है. इस बीच जिला आपदा प्रबंधन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को रोका गया है. केदारनाथ में मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों को अगले दो दिन तक पैदल मार्ग पर आवाजाही न करने की हिदायत दी गई है. वही चमोली जिले में बीते दिन फूलों की घाटी में भी एहतियातन बंद रही.

बद्रीनाथ रास्ते को खोला गया

चमोली में ज्योर्तिमठ से 1 किलोमीटर पहले जोगी धारा के पास चट्टान से भारी बोल्डर टूटकर हाईवे पर गिर गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया. बोल्डर आने से हाईवे के दोनों और तीर्थ यात्री और स्थानीय लोग फंस गए थे. लगभग 20 घंटे के बाद रास्ता खुलने पर वाहनों की आवाजाही कराई गई और यात्रा पड़ावों पर रोके गए तीर्थ यात्राओं को रवाना किया गया. उधर उत्तरकाशी के धराली में जिंदगी में बचाने के लिए जंग जारी है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand Weather News, Uttarakhand Rain Alert, Uttarakhand Mosam News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com