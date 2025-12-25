विज्ञापन
विशेष लिंक

दिसंबर बीतने को है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ नहीं, कोहरे और शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट

दिसंबर लगभग पूरा गुजरने को है. उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक राज्य में माइनस 14 प्रतिशत बारिश रिकार्ड की गई है. राज्य में बारिश और बर्फबारी ना होने से लगातार सूखी ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से तापमान काफी नीचे गिर रहा है. लगातार ठंड बढ़ रही है. लेकिन फिलहाल राज्य में बारिश के नहीं होने के आसार दिख रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दिसंबर बीतने को है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ नहीं, कोहरे और शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट
फाइल फोटो

उत्तर भारत समेत उत्तराखंड में भी शीत लहर का प्रकोप लगातार जारी है. कोहरा और पाला पढ़ने से लगातार तापमान नीचे गिर रहा है और ठंड बढ़ रही है. उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में कोहरे और शीत लहर को लेकर ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड मौसम विभाग ने 25 दिसंबर 26 दिसंबर 27 दिसंबर के लिए शीत लहर और कोहरे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऑरेंज अलर्ट में 25 दिसंबर को उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. साथ ही उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में भीषण शीत लहर की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 26 और 27 दिसंबर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अलर्ट में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में शीत लहर और घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है.

यह भी पढ़ें- लेह-लद्दाख से लेकर जम्‍मू-कश्‍मीर में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़, यहां देखें खूबसूरत फोटोज

उत्तराखंड में कम बारिश बन रही मुसीबत

लगातार पिछले दो महीने से उत्तराखंड में बेहद ही कम बारिश हुई है. जिसमें रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, चमोली में बहुत कम बारिश हुई है. तो वहीं अल्मोड़ा, देहरादून ,पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में बारिश नही हुई है. कुल मिलाकर 1 अक्टूबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक राज्य में माइनस 14 फीसदी बारिश रिकॉर्ड की गई है. बारिश नहीं होने की वजह से सूखी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. हालांकि मौसम विभाग ने 26 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के लिए 3500 मीटर से या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है.

यह भी पढ़ें- गुलमर्ग-सोनमर्ग में बर्फबारी जारी, मनाली में न्यू ईयर पर जबरदस्त स्नोफॉल! पहाड़ों की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये लिस्ट जरूर देखें

बर्फबारी की आस लगाए बैठे पर्यटक

उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पहाड़ों पर बारिश होगी और बर्फबारी होगी. जिससे वह अपनी छुट्टियों का मजा ले सकेंगे. लेकिन फिलहाल पर्यटकों को मायूस होना पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल बारिश और बर्फबारी की अभी नहीं होने की संभावना है. तापमान की बात करें तो देहरादून का अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकार्ड किया गया. टिहरी में अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री रहा तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. अल्मोड़ा में भी 22 डिग्री अधिकतम तापमान रहा तो 3 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया. मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 5 डिग्री तापमान रिकार्ड किया गया. पंतनगर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रिकार्ड किया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Snowfall, Weather, Weather Alert, Uttarakhand Weather Alert, Uttarakhand Rain Alert
Get App for Better Experience
Install Now