उत्तराखंड में नए साल में बारिश और बर्फबारी!  मौसम विभाग ने जताई उम्मीद, जानें भविष्यवाणी

उत्तराखंड में नए साल पर मौसम का रुख बदल सकता है. मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में बर्फ गिर सकती है.

Uttarakhand Snowfall Forecast: उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत मौसम के बदलाव के साथ हो सकती है. मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी. पिछले साल नवंबर और दिसंबर में बारिश और बर्फबारी न होने से लोग मायूस थे. अब नए साल में पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना ने पर्यटकों और किसानों दोनों को उम्मीद दी है.

पिछले साल का सूखा दिसंबर

साल 2025 का नवंबर और दिसंबर उत्तराखंड के लिए बेहद सूखा रहा. इन महीनों में न तो बारिश हुई और न ही बर्फबारी. यह पिछले सात सालों में सबसे सूखा दिसंबर माना जा रहा है. इस वजह से सर्दियों का मजा फीका पड़ गया और पर्यटक स्थलों पर भीड़ कम हो गई.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. वहीं, मैदानी इलाकों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने की उम्मीद है.

पर्यटन पर पड़ा असर

बारिश और बर्फबारी न होने से पर्यटन व्यवसाय को बड़ा झटका लगा है. मसूरी और नैनीताल में नए साल पर होटल बुकिंग सिर्फ 50 फीसदी तक ही रही. होटल व्यवसायियों का कहना है कि आमतौर पर इस समय बुकिंग फुल रहती थी, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी ने सैलानियों को निराश किया.

खेती-बाड़ी पर संकट

सिर्फ पर्यटन ही नहीं, खेती और बागवानी पर भी बारिश और बर्फबारी की कमी का असर पड़ा है. रबी की फसल जैसे गेहूं, सरसों और दालों की बुवाई प्रभावित हुई है. पहाड़ी इलाकों में सिंचाई के साधन कम होने के कारण किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

अगले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने 1 जनवरी से 5 जनवरी तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है. इस दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. साथ ही, मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

