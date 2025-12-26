केदारनाथ में पड़ गया बर्फ का सूखा, सफेद चादर हुई गायब, आखिर हुआ क्या?

Rudraprayag News: उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से इन दिनों एक ऐसी खबर आ रही है, जिसने एनवायरमेंटलिस्ट और बाबा केदार के भक्तों को चिंता में डाल दिया है. जिस केदारपुरी (Kedarpuri) को दिसंबर के महीने में 5 से 7 फीट गहरी बर्फ (Snow) की चादर में लिपटा होना चाहिए था, वहां इस बार पहाड़ियां बिल्कुल सूखी नजर आ रही हैं. दिसंबर महीना अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन बाबा केदार के धाम (Kedarnath Dham) में अभी तक सीजन की पहली भारी बर्फबारी (First Snowfall of The Season) का इंतजार ही किया जा रहा है.

बदल गया केदारपुर का स्वरूप

आमतौर पर दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में ही केदारनाथ धाम और उसके आसपास की चोटियां चांदी जैसी सफेद बर्फ से ढक जाती थीं. पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन दिनों तक धाम में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि चारों तरफ कई फीट बर्फ जमी रहती थी. लेकिन इस साल नजारा बिल्कुल उलटा है. पहाड़ियों पर बर्फ नजर नहीं आ रही है, जिससे केदारपुरी का भव्य स्वरूप इस बार बदला-बदला सा है.

ठिठुरन ऐसी कि जम गए तालाब

भले ही बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. केदारनाथ में तापमान इतना गिर चुका है कि वहां मौजूद छोटे-छोटे तालाब और पानी के स्रोत पूरी तरह जम चुके हैं. जिन पहाड़ियों पर कल तक कल-कल करते झरने बहते थे, वे अब बिल्कुल शांत और सूखी पड़ी हैं. सूखी ठंड (Dry Cold) के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. बिना बर्फबारी के बढ़ रही इस कड़ाके की ठंड ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है.

काम छोड़कर लौटने लगे मजदूर

केदारनाथ धाम में इन दिनों मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहे थे. लेकिन ठंड के जानलेवा प्रकोप और मौसम के इस अनिश्चित मिजाज के कारण अब वहां काम करना असंभव सा हो गया है. कड़ाके की ठंड को देखते हुए निर्माण कार्य फिलहाल बंद होने लगे हैं और वहां काम कर रहे मजदूर अब नीचे के इलाकों की ओर वापस लौटने लगे हैं.

ये भी पढ़ें:- नए साल पर शिमला जा रहे हैं तो यह जरूर पढ़ लें, शहर में एंट्री के लिए बना 'विशेष प्लान'