प्रेमानंद महाराज का अकेले दर्शन कराने का झांसा देकर युवक ने किया दुष्कर्म

इस संबंध में एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आगरा की रहने वाली युवती ने वृन्दावन कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें युवती द्वारा मथुरा के निवासी एक युवक पर नशीला प्रदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

मथुरा के वृन्दावन कोतवाली इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है. प्रेमानंद जी महाराज के एकांत में दर्शन कराने के झांसे में आकर दुष्कर्म का शिकार हुई युवती ने कोतवाली में तहरीर दी है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है. पुलिस जांच में जुट गई है.

पीड़ित युवती का आरोप है कि एक युवक ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके संत प्रेमानंद महाराज से एकांतित दर्शन कराने के बहाने उसे आगरा से वृंदावन बुला लिया. जहां आरोपी युवक उसे एक गेस्टहाउस में ले गया,जहां उसने उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी युवक ने उसके साथ दुराचार कर दिया. युवती की तहरीर पर वृन्दावन पुलिस ने वृन्दावन के निवासी आरोपी युवक सुंदरम राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था.

