घंटे भर की बारिश ने लखनऊ को किया पानी-पानी, वीवीआईपी कॉलोनियों में भरा पानी

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम बिगड़ गया है. राजधानी लखनऊ में भारी मानसूनी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लखनऊ में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है.

लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी है. घुटनों तक भरे पानी में लोग बड़ी मुश्किल से आवाजाही कर रहे हैं. कोई अपनी गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ा रहा है, तो किसी की कार बीच रास्ते में बंद हो गई है. राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश का असर साफ देखा जा सकता है. कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं.

लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का यही वह जगह है जहां करीब दो साल पहले जलजमाव के चलते भारी हंगामा हुआ था. उस दौरान एक लड़की के साथ बदसलूकी की घटना भी सामने आई थी, जिसका कारण सिर्फ एक था, भारी जलभराव. मामला विधानसभा तक पहुंचा और कार्रवाई भी हुई. लेकिन दो साल बाद भी हालात जस के तस हैं. आज फिर वही नजारा है. सड़कें पानी में डूबी हैं, लोग परेशान हैं, और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

मौसम विभाग का क्या है अपडेट

उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ‘मानसून ट्रफ' (द्रोणिका) का पूर्वी छोर दक्षिण की ओर खिसक गया है जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भाग के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. हालांकि 15 अगस्त से वर्षा की तीव्रता और व्यापकता में कमी आने की संभावना है.

विवेक शाही की रिपोर्ट