साइक्लोन 'दितवाह' का खतरा,इन राज्यों में रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद और NDRF तैनात

School Closed: चक्रवाती तूफान 'दितवाह' (Cyclone Ditwah) की लहरें अब तटीय राज्यों में खतरा पैदा कर रही हैं. तूफान के गहराने के साथ ही कई राज्यों के मौसम ने तेजी से करवट ली है, जिसके चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है. इसकी वजह से स्कूलों-कॉलेजों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है. साइक्लोन दितवाह के खतरे को देखते हुए, पुडुचेरी के होम और शिक्षा मंत्री ए. नमासिवायम ने शनिवार को एक बड़ा आदेश जारी किया.

पुडुचेरी, कराईकल, माहे और येनम के सभी चार क्षेत्रों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. मौसम के बदलते हालात को देखते हुए, पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी शनिवार को होने वाली अपनी सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि यह फैसला कोस्ट गार्ड की भारी बारिश और साइक्लोन के नजदीक आने की चेतावनी के बाद लिया गया. नई परीक्षा तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी.

प्रशासन हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी

पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने शुक्रवार को एक इमरजेंसी बैठक की, जिसमें सभी विभागों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 और 30 नवंबर के लिए पुडुचेरी और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. बुलेटिन में अगले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है.

अधिकारियों ने उपराज्यपाल को जानकारी दी कि NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीमें अरक्कोनम (तमिलनाडु) से पहुंच चुकी हैं. इन टीमों को पुडुचेरी और कराईकल के संवेदनशील तटीय इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया जा रहा है.