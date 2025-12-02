तमिलनाडु में भारी बारिश, अभी तक 4 लोगों की मौत, कई जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी

Tamil Nadu Rain: चक्रवात दित्वा के कारण दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है. इससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए है. बारिश जनित हादसाओं के चलते अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है. कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए है. राहत-बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में 40–60 किमी प्रति घंटे की अधिकतम हवा की रफ्तार के साथ मध्यम गर्जन-तूफ़ान के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

मंत्री ने बताया- अभी तक 4 लोगों की मौत

राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआररामचंद्रन ने बताया कि दो मौतें मयिलादुथुरै और विलुप्पुरम में बिजली के हादसों से हुईं, जबकि दो अन्य लोग थूथुकुडी और तंजावुर में दीवार गिरने से मारे गए. मंत्री रामचंद्रन के अनुसार, भारी बारिश और चक्रवात के कारण 582 मवेशियों की मौत हुई है और 1601 मकान व झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं.

तमिलनाडु के 4 जिलों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी

तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश के कारण चार जिलों, चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि कोस्ट के पास बना डीप डिप्रेशन तेज बारिश लाता रहेगा.

उत्तरी तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश

आईएमडी के मुताबिक, चेन्नई से करीब 50 किमी पूरब में एक डीप डिप्रेशन कई घंटों से लगभग एक जगह पर बना हुआ है. उम्मीद है कि यह सिस्टम अगले 12 घंटों में दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा. साथ ही शहर से करीब 30 किमी दूर चला जाएगा. इसके कमजोर होने के बावजूद, इसकी नजदीकी उत्तरी तमिलनाडु में बारिश की मात्रा को तेज कर रही है.

चेन्नई के रिहायशी इलाकों में भरा पानी

चेन्नई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मुख्य सड़कों और रिहायशी इलाकों में भारी पानी भर गया है. गाड़ियां पानी में डूबे हुए हिस्सों से रेंग-रेंगकर गुजरीं, और कई मुख्य सड़कें ट्रैफिक से जाम हो गईं क्योंकि आने-जाने वालों को बाढ़ वाले इलाकों से निकलने में मुश्किल हो रही थी.

5 दिसंबर तक जारी रहेगा बारिश का सितम

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि बुधवार से 5 दिसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहेगी, साथ ही कुछ इलाकों में गरज और बिजली भी गिरेगी. भारी बारिश के अलर्ट के बाद, चार प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों ने एहतियात के तौर पर आज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद करने की घोषणा की.

मद्रास और अन्ना यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली

मद्रास यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी ने भी मंगलवार को होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं टाल दी हैं, जिनकी नई तारीखें बाद में बताई जाएंगी. अधिकारियों ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने, जहां तक हो सके घर के अंदर रहने और सुरक्षा सलाह मानने की अपील की है क्योंकि डिप्रेशन तमिलनाडु तट के पास बना हुआ है.

