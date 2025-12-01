School Holiday: स्कूलों में होने वाली है लंबी छुट्टियां, यहां देखें हॉलीडे लिस्ट

Winter School Holiday: दिसंबर का महीना बच्चों के लिए मजे ही मजे होने वाले हैं. क्योंकि देश के कई हिस्सों में ठंड, बारिश और चक्रवात के खतरे के कारण स्कूलों में लंबी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है. अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने राज्य शिक्षा विभाग की ताजा अपडेट पर नजर रखें, क्योंकि मौसम की स्थिति के आधार पर छुट्टियों में बदलाव हो सकता है.

चक्रवात के चलते पुडुचेरी में छुट्टी

गृह और शिक्षा मंत्री ए. नमस्सिवायम ने रविवार को घोषणा की है कि साइक्लोन'दितवाह'के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है. पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम के सभी चार क्षेत्रों में 1 दिसंबर 2025 को सभी सरकारी, निजी और एडेड स्कूल बंद रहेंगे.

जम्मू-कश्मीर, रिकॉर्ड तोड़ ठंड के कारण लंबी शीतकालीन छुट्टियां

जम्मू-कश्मीर की घाटी में इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने तीन महीने की लंबी छुट्टियों का ऐलान किया है. प्री प्राइमरी के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक स्कूल बंद रहेंगे. क्लास 1 से 8 तक 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बंद रहेंगे. क्लास 9 से 12 तक 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक स्कूल बंद रहेगी.

उत्तर प्रदेश और PM श्री स्कूलों में विंटर ब्रेक

उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित पीएम श्री स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में भी शीतकालीन छुट्टियां शामिल है.उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल राज्य के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक कुल 12 दिन सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी. इस अवधि में छात्र क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या का आनंद ले सकेंगे. PM श्री स्कूलों में 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक (कुल 10 दिन) अवकाश रहेगा.

क्रिसमस और नए साल का अवकाश

25 दिसंबर को सभी स्कूलों में छुट्टी होगी. 24 दिसंबर (क्रिसमस ईव) को देश के कई राज्यों में स्कूलों ने इस दिन ऑप्शनल छुट्टी देने का फैसला ले लिया है.छात्रों को सलाह है कि वे अपने स्कूल छुट्टी के लिए जानकारी जरूर लें.

