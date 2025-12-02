IND vs SA: रोहित शर्मा का हां, लेकिन विराट कोहली के इस बड़े फैसले से मुश्किल में BCCI

Virat Kohli Will Not Play in Vijay Hazare Trophy 2025: विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर इंडियन ड्रेसिंग रूम में बढ़ती नाराज़गी ने इस चल रही कहानी में ड्रामा की एक और परत जोड़ दी है. NDTV के सूत्रों से पक्की खबर मिली है कि कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच रिश्ते ठंडे पड़ रहे हैं क्योंकि बैट्समैन के भविष्य से जुड़े कुछ जरूरी टॉपिक पर असहमति है. एक सूत्र ने NDTV को बताया कि रोहित शर्मा ने आने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) की सिलेक्शन कमिटी के सामने अपनी मौजूदगी पहले ही कन्फर्म कर दी है, लेकिन कोहली ने घरेलू वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया है.

यह रुख रोहित की विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलने की इच्छा के उलट है, उन्होंने अपनी मैच फिटनेस बनाए रखने के लिए सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के लिए भी खुद को उपलब्ध कराया है. दूसरी ओर, कोहली का मानना ​​है कि वह 'ज़्यादा तैयारी' के पक्ष में नहीं हैं. इसलिए, BCCI एक मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि वो किसी खिलाड़ी के लिए छूट देने के लिए तैयार नहीं हैं, भले ही वह खिलाड़ी विराट कोहली के कद का ही क्यों न हो.

सूत्र ने NDTV को बताया, "इश्यू विजय हजारे ट्रॉफी के साथ है. कोहली बस खेलना नहीं चाहते. जब रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, तो एक प्लेयर के लिए एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? और हम दूसरे प्लेयर्स को क्या बताएं? कि कोई आप सबसे अलग है?"

BCCI सिलेक्शन कमिटी और हेड कोच गंभीर ने लगातार अवेलेबल प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने के लिए पुश किया है. असल में, BCCI के ज़ोर देने पर ही रोहित और कोहली दोनों ऑस्ट्रेलिया में खराब टेस्ट सीरीज़ के बाद रणजी ट्रॉफी खेले.

रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI के बाद, कोहली ने अपने मजबूत फाउंडेशन पर भरोसा करने का इशारा किया, जो उन्होंने सालों से खुद पर की गई मेहनत की वजह से किया है और सिर्फ इंडिया के लिए ODI इंटरनेशनल मैचों पर फोकस किया. कोहली ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा था, "मैं कभी भी बहुत ज़्यादा तैयारी में यकीन नहीं करता. मेरा सारा क्रिकेट मेंटल रहा है. मैं फिजिकली बहुत मेहनत करता हूं, जब तक मेरा फिटनेस लेवल अच्छा है और फिर आप बैटिंग करते हुए और अच्छा महसूस करते हुए सोचते हैं, यह अच्छा है."

सूत्रों के मुताबिक, BCCI ने नेशनल सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा को बुधवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे ODI मैच के लिए रायपुर भेजा है, ताकि कोहली और गंभीर के बीच बिगड़ते मामलों को सुलझाया जा सके.