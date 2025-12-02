विज्ञापन

समांथा की शादी के चार घंटे बाद ही एक्स हस्बैंड नागा ने शेयर कर दी ये फोटो, जनता बोली- क्या टाइमिंग है

समांथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने कई सालों तक डेट किया और 2017 में शादी की. उन्होंने 2021 में अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट की, जो फैंस के लिए एक शॉक था.

समांथा की शादी के बाद नागा चैतन्य की पोस्ट
नई दिल्ली:

समांथा रुथ प्रभु ने कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में एक छोटी सी सेरेमनी में फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी कर ली. उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और नेटिजन्स इस नए शादीशुदा जोड़े की बहुत तारीफ कर रहे हैं. इस बीच समांथा के एक्स-हस्बैंड, नागा चैतन्य ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी सीरीज 'धूथा' के दो साल पूरे होने की बात कही. एक्टर ने शो की एक तस्वीर और पोस्टर पोस्ट किया, और दर्शकों के साथ इसके रिश्ते को दिखाया.

समांथा की शादी के बाद नागा चैतन्य की पोस्ट

पोस्ट में वह एक इंटेंस अवतार में दिखे. 'धूथा' के मेकर्स और दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए, नागा चैतन्य ने लिखा, "#धूथा एक ऐसा शो है जिसने साबित किया कि अगर एक एक्टर के तौर पर आप क्रिएटिविटी और ईमानदारी के आधार पर कोई फैसला लेते हैं और आप उसे अपना बेस्ट देते हैं..तो लोग आपसे जुड़ेंगे. वे आपको वह एनर्जी देंगे और वापस देंगे. धन्यवाद! 'धूथा' के 2 साल! इसे मुमकिन बनाने वाली टीम को प्यार."

यहां देखें पोस्ट:

उन्होंने उन सभी को टैग किया जिन्होंने धूथा को एक सफल वेंचर बनाने के लिए कोशिश की. हालांकि, जैसे ही नागा ने फोटो शेयर की, फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाया, लेकिन नेटिजन्स ने तुरंत नोटिस किया कि नागा ने जब समांथा और राज निदिमोरू की शादी के दिन ही ये पोस्ट की.

कब हुआ समांथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य का तलाक?

बता दें कि समांथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने कई सालों तक डेट किया और 2017 में शादी की. उन्होंने 2021 में अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट की, जो फैंस के लिए एक शॉक था. दोनों ने तलाक के बारे में सोशल मीडिया पर अपने स्टेटमेंट पोस्ट किए, इसे ऑफिशियल कर दिया.

जहां चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला के साथ दूसरी शादी की, वहीं कुशी एक्ट्रेस ने राज से शादी कर ली. दिलचस्प बात यह है कि सामंथा की शादी चैतन्य और शोभिता की पहली वेडिंग एनिवर्सरी से ठीक तीन दिन पहले हो रही है. मेड इन हेवन एक्ट्रेस और थंडेल एक्टर ने 4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के आइकॉनिक अन्नापूर्णा स्टूडियो में शादी की कसमें खाईं.

