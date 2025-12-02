विज्ञापन
चेन्नई मेट्रो ट्रेन सबवे में फंसी, यात्रियों को सुरंग से पैदल जाने को होना पड़ा मजबूर, VIDEO आया सामने

चेन्नई मेट्रो में सुबह सुबह ही तकनीकी खराबी आ गई और वह सबवे में अटक गई, जिसके बाद यात्रियों को अन्य स्टेशन तक पैदल सुरंग से जाना पड़ा.

  • चेन्नई मेट्रो की ब्लू लाइन में तकनीकी खराबी के कारण विमको नगर डिपो से एयरपोर्ट तक मेट्रो ट्रेन सबवे में फंस गई
  • ट्रेन सेंट्रल मेट्रो और हाई कोर्ट स्टेशन के बीच सबवे में फंसी और बिजली भी अचानक बंद हो गई थी
  • यात्रियों को दस मिनट तक फंसे रहने के बाद निकटवर्ती हाई कोर्ट स्टेशन तक पैदल चलने के लिए कहा गया था
चेन्नई में सुबह की ऐसी सैर के लिए कोई तैयार नहीं था, जिसमें लोगों को मेट्रो रेल ट्रैक पर चलना पड़ा, क्योंकि विमको नगर डिपो की ओर जा रही मेट्रो ट्रेन सबवे में फंस गई थी. चेन्नई मेट्रो रेल की ब्लू लाइन में मंगलवार तड़के तकनीकी खराबी आ गई. ये मेट्रो विमको नगर डिपो और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच चलती है. सेंट्रल मेट्रो और हाई कोर्ट स्टेशन के बीच ट्रेन सबवे में फंस गई. यही नहीं बिजली भी बंद गई, जिसकी शिकायत यात्रियों ने तुरंत की. घटनास्थल से साझा किए गए वीडियो में यात्री रेलिंग को पकड़े हुए तथा समस्या को समझने के लिए बाहर झांकने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

यात्रियों ने बताया कि 10 मिनट तक 'फंसे' रहने के बाद एक घोषणा हुई जिसमें उन्हें निकटवर्ती मेट्रो स्टेशन तक चलने के लिए कहा गया, जो कि लगभग 500 मीटर दूर स्थित हाई कोर्ट स्टेशन है. एक अन्य वीडियो में यात्री कतार में खड़े होकर सुरंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह व्यवधान संभवतः बिजली की खराबी या तकनीकी खराबी के कारण हुआ.

चेन्नई मेट्रो रेल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी कि सेवाएं सामान्य हो गई हैं.चेन्नई मेट्रो रेल ने एक्स पर लिखा कि ब्लू लाइन पर एयरपोर्ट और विमको नगर डिपो के बीच मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो गई हैं. ग्रीन लाइन पर पुरात्ची थलाइवर डॉ एमजी रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो से सेंट थॉमस माउंट तक भी सामान्य समय-सारिणी के अनुसार चल रही हैं.
 

