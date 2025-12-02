Parliament Winter Session LIVE: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. विपक्ष SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि अहम बिलों पर चर्चा हो. बीते दिन यानी सोमवार को लोकसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया. सोमवार को सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में भारी हंगामा हुआ था. विपक्ष के लगातार शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी और अंत में पूरे दिन का कामकाज नहीं हो सका. लोकसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा.

वहीं राज्यसभा में सोमवार का दिन खास रहा. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला. यह उनका बतौर राज्यसभा सभापति पहला दिन था. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत किया और उनके अनुभव तथा मार्गदर्शन की सराहना करते हुए लंबा संबोधन दिया.

14 बिल पास कराने पर सरकार का फोकस

सरकार 14 बिल कराएगी पास संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी. इस दौरान सरकार का फोकस 14 विधेयक पास कराने पर है. सरकार दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेस बिल संसद में पेश करेगी.

वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनाना चाहिए. देश की जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है जो है, उसे हमें गंभीरता ने निभाना चाहिए. जो बुरा होता है, उसमें टिप्पणी कैसे कर सकें, ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो ये मेहनत का काम है, लेकिन ऐसा करना चाहिए. ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती हैं, यहां ड्रामा नहीं डिलिवरी होनी चाहिए, जहां पराजित होकर आए हैं वहां बोलिए, जहां पराजय होना हैं वहां भी बोलिए, यहां नारे नहीं नीति पर बल होना चाहिए.

