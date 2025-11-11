विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरा सबकुछ छीन लिया... दिल्ली ब्लास्ट में पति की मौत से छलनी हो रहा पत्नी का कलेजा

Delhi Blast: दिनेश दिल्ली में काम कर जो पैसे कमाता था उसी से उसका घर चलता था. लेकिन सोमवार रात कार ब्लास्ट के बाद उसके परिवार का ये सहारा भी खत्म हो गया. उसकी मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिवार यह समझ ही नहीं पा रहा है कि एक झटके में उसके साथ ये हुआ क्या.

Read Time: 3 mins
Share
मेरा सबकुछ छीन लिया... दिल्ली ब्लास्ट में पति की मौत से छलनी हो रहा पत्नी का कलेजा
दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के दिनेश की मौत.
  • दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके में श्रावस्ती के दिनेश कुमार मिश्रा की मौत हो गई.
  • दिनेश कुमार मिश्रा 15 सालों से दिल्ली में इनविटेशन कार्ड की दुकान पर काम करते थे.
  • दिनेश का परिवार गांव में रहता था और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
श्रावस्ती:

दिल्ली कार धमाके की धमक श्रावस्ती तक सुनाई दे रही है. इस धमाके ने दिल्ली को ही नहीं बल्कि श्रावस्ती को भी दहला दिया है. क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट में मारे गए 13 लोगों में श्रावस्ती का एक युवक भी शामिल है. यह शख्स दिल्ली में इनविटेशन कार्ड की दुकान पर काम करता था. इस हादसे ने यूपी के एक गरीब एक परिवार की खुशियों को उजाड़ कर रख दिया है. अब उसके पिता, पत्नी और बेटे-बेटियों का क्या होगा.  

ये भी पढ़ें- कश्मीर से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों की टेरर लैब, बम धमाके के पीछे 'किलर डॉक्टर्स' की पूरी फौज

श्रावस्ती के दिनेश कुमार की बम धमाके में मौत

सोमवार रात दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण कार धमाके में श्रावस्ती के दिनेश कुमार मिश्रा की भी मौत हो गई. दिनेश श्रावस्ती के थाना इकौना के चिकनी पुरवा के गणेशपुर गांव का रहने वाला था. दिल्ली में 15 सालों से वह इनविटेशन कार्ड की दुकान पर मजदूरी का काम करता था. बता दें कि दिनेश मिश्रा अपने तीन भाई और एक बेटे के साथ दिल्ली में रहता था. जबकि उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां गांव में ही रहती हैं.

परिवार में इकलौता कमाने वाला था दिनेश

दिनेश दिल्ली में काम कर जो पैसे कमाता था उसी से उसका घर चलता था. लेकिन सोमवार रात कार ब्लास्ट के बाद उसके परिवार का ये सहारा भी खत्म हो गया. उसकी मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिवार यह समझ ही नहीं पा रहा है कि एक झटके में उसके साथ ये हुआ क्या.

Latest and Breaking News on NDTV

बेटे की मौत से टूट गए बूढ़े पिता

 पिता भूरे ने बताया कि जब उन्होंने टीवी में देखा की दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार धमाका हुआ है. तो उन्होंने अपने बड़े बेटे के पास फोन मिलाया और सब बेटों की जानकारी ली. लेकिन दिनेश का फोन नहीं मिला. काफी तलाशी के बाद पता चला दिल्ली कार ब्लास्ट ने दिनेश की भी जिंदगी छीन ली है. 

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्ली ब्लास्ट ने मेरा सबकुछ छीन लिया

पत्नी रीना ने बताया कि दिनेश 10 से 12 सालों से दिल्ली में काम कर रहा था. वह अपने परिवार का इकलौता सहारा था. उनकी दो बेटियां और एक बेटा है. लेकिन दिल्ली बम ब्लास्ट ने उसका सब कुछ छीन लिया. दिनेश के पिता का हाल भी बहुत बुरा है. बूढ़ी आंखें बेटे की मौत का दर्द झेल ही नहीं पा रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Blast, Delhi Car Blast, UP News, Shravasti Man Died In Delhi Blast, Lal Quila Blast
Get App for Better Experience
Install Now