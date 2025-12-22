गैस गीजर से नहा रहे पति-पत्नी की दम घुटने से मौत, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला शव

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है. वहां बाथरूम में गैस गीजर से दम घुटने के कारण पति-पत्नी की मौत हो गई. घटना के समय पत्नी को पति नहला रहा था, क्योंकि पत्नी का हाथ टूटा हुआ था. मृतक जिला ग्राम विकास अभिकरण (डीआरडीए) में काम करता था. पुलिस ने बाथरूम तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले के दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

पीलीभीत में कब और कहां हुई घटना

मिली जानकारी के मुताबिक पीलीभीत के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित गुरुकुल धाम कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किराए के मकान में पति-पत्नी की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि 42 साल हरजिंदर अपनी पत्नी 40 साल की रेनू सक्सेना को बाथरूम में नहला रहे थे. इसी दौरान गैस गीजर से दोनों का दम घुटने से बाथरूम में ही दोनों की मौत हो गई.

इस मामले में पुलिस का क्या कहना है

इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि बाथरूम में पत्नी-पत्नी की मौत की सूचना मिली थी.इस सूचना पर पुलिस के अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.मौके पर देखा गया कि बाथरूम का दरवाज अंदर से बंद था.उसे तोड़कर शवों को बाहर निकाला गया. घटनास्थल को देखने से प्रथमदृष्टया देखने से यह लग रहा है कि गीजर से गैस लीक होने की वजह से यह घटना हुई है. उन्होंने बताया कि दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस इस मामले की जांच और विधिक कार्रवाई कर रही है. इस घटना के बाद से पूरे कॉलोनी में शोक की लहर दौड़ गई.

