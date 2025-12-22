विज्ञापन
विशेष लिंक

बिजनौर में दिल दहला देने वाला रोड एक्सिडेंट, डंपर से टकराई क्रेटा कार, चार लोगों की मौत

बिजनौर में रविवार देर रात हुए एक भयानक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. सभी चार लोग एक कार में सवार होकर मदरसे में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
बिजनौर में दिल दहला देने वाला रोड एक्सिडेंट, डंपर से टकराई क्रेटा कार, चार लोगों की मौत
बिजनौर:


उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने हाईवे पर चलते हुए डंपर में पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार लोग एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे. इस हादसे की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी.पुलिस ने सभी शवों को कार से निकालकर पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया. लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त कार के एयरबैग नहीं खुले. इससे कार सवार में से किसी की भी जान नहीं बच पाई. 

कब और कहां हुई दुर्घटना

यह हादसा बिजनौर जिले के हरिद्वार रोड पर नांगल थाना क्षेत्र में हुआ. यह हादसा इतना भयानक था कि चार लोगों की मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक सराय आलम के रहने वाले कारी इकबाल धार्मिक मामलों के जानकार थे. रविवार रात वह राहतपुर खुर्द गांव के एक मदरसे में आयोजित जलसे में धार्मिक प्रवचन देने गए थे. देर रात जलसा खत्म होने के बाद अशफाक,एहतेशाम और सलाउद्दीन अपनी कार से घर जाने के लिए निकले थे. उन्होंने कारी इकबाल से उनको घर छोड़ने के लिए पूछा, हां कहने पर उन्होंने उन्हें भी कार में बिठा लिया. 

दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद रोते-बिलखते मृतकों के परिजन.

दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद रोते-बिलखते मृतकों के परिजन.

हादसे में नहीं खुले कार के एयरबैग

इसके बाद चारों एक ही अपनी क्रेटा कार से कारी इकबाल को छोड़ने के लिए उनके घर सराय आलम जा रहे थे. उनके गांव से करीब छह किमी पहले ही हरिद्वार रोड पर जालपुर के पास उनकी कार आग जा रहे एक डंपर में पीछे से जा घुसी. इस घटना के समय कार की रफ्तार बहुत ही तेज थी. इस वजह से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इस दौरान कार का एयरबैग भी नहीं खुला. इससे कार में सवार सभी सभी चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

ये भी पढ़ें: गैस गीजर से नहा रहे पति-पत्नी की दम घुटने से मौत, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला शव


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bijnor News, UP News, Road Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com