प्रेमी डॉक्टर ने शादी से पहले धर्म परिवर्तन करने का डाला दबाव, महिला डॉक्टर ने खा लिया जहर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने डॉक्टर ने शादी के लिए अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया. इसके बाद प्रेमी ने रिश्ता ही तोड़ लिया. इससे परेशान महिला ने जहर खाकर जान देने को कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया है. पीड़ित परिवार ने प्रेमी की शिकायत की है.

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में रेजिडेंट डॉक्टर के धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय की एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उसके प्रेमी डॉक्टर ने प्रेम विवाह करने से पहले उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला. धर्मांतरण से इनकार करने पर आरोपी डॉक्टर ने रिश्ता तोड़ लिया. इससे रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश की. डॉक्टर की हालत बिगड़ने पर उसे विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर के आईसीयू में भर्ती कराया गया. इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. अब पीड़िता के परिवार ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. 

क्या है पूरा मामला

इस मामले में पीड़ित महिला डॉक्टर हिंदू है. इस डॉक्टर का अपने साथी डॉक्टर से प्रेम संबंध था. महिला डॉक्टर का आरोप है कि उसका प्रेमी डॉक्टर शादी से पहले धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था. लेकिन जब महिला ने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो, आरोपी डॉक्टर ने रिश्ता ही तोड़ लिया.रिश्ता टूटने से महिला डॉक्टर तनाव में आ गई. इसके बाद उसे कोई जहरीली दवा खाकर जान देने की कोशिश की.उसकी हालत बिगड़ने पर उसे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू भर्ती कराया गया. इलाज के बाद महिला की हालत में सुधार होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

महिला डॉक्टर के परिवार ने परिवार ने उसके प्रेमी पर भावनात्मक शोषण और प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर पहले भी धर्मांतरण कर शादी कर चुका है. पीड़िता के परिवार ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और महिला आयोग में इसकी शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है. 

क्या कहना है केजीएमयू प्रशासन का

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने इस मामले को दुखद बताते हुए अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर केके सिंह ने कहा कि इस मामले में पीड़िता या पीड़िता के किसी अभिभावक ने अभी तक कोई लिखित शिकायत हमें नहीं दी है. उन्होंने बताया कि यह मामला मीडिया में छाया हुआ है. मीडिया के जरिए ही जानकारी मिली है कि पीड़िता के परिवार ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए विश्वविद्यायल प्रशासन से इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि इस मामले के तथ्य जुटाए जा रहे हैं और शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी. 

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

