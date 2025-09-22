विज्ञापन
'नवरात्रि में 12 दिन बंद रखें दुकानें', यूपी के शामली में मीट दुकानदारों को प्रशासन का नोटिस

प्रशासन की इस कार्रवाई का असर पहले दिन से ही दिखना शुरू हो गया है. धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है. उनका कहना है कि नवरात्रि के दौरान माहौल पूरी तरह धार्मिक और शांतिपूर्ण रहना चाहिए, ताकि लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचे.

शामली (यूपी):

उत्तर प्रदेश के शामली जिला प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर बड़ा कदम उठाया है. धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे जनपद में मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं. वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. शामली शहर में लगभग 50 से ज्यादा मीट दुकानदारों को नोटिस दिया गया है कि नवरात्रि में 12 दिन मीट की दुकानें बंद रहेंगी.

पूरे शामली जनपद में नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन ने त्योहार को देखते हुए खास तैयारी की है. जिला प्रशासन की ओर से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही मीट की दुकानों पर सख्ती बरती गई है. नवरात्रि से पहले ही मीट दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है.

शामली शहर में 50 से अधिक मीट की दुकानें संचालित हो रही थीं. सभी दुकानदारों को प्रशासन की ओर से साफ निर्देश दिए गए है कि नवरात्रि के दौरान दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. अधिकारियों ने कहा है कि यदि कोई भी दुकानदार आदेश का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन की इस कार्रवाई का असर पहले दिन से ही दिखना शुरू हो गया है. धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है. उनका कहना है कि नवरात्रि के दौरान माहौल पूरी तरह धार्मिक और शांतिपूर्ण रहना चाहिए, ताकि लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचे. जिला प्रशासन ने पुलिस और नगर पालिका की टीमों को लगातार निगरानी में रहने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यानी साफ है कि शामली में नवरात्रि की शुरुआत कड़े नियमों और धार्मिक आस्था के सम्मान के साथ की जाएगी. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और दुकानदारों को नियम मानने की सख्त हिदायत दी गई है.

वहीं दुकानदार नदीम का कहना है कि हम अपनी मर्जी से पहले ही दुकान बंद कर देते हैं,  क्योंकि यह मंदिर का रास्ता है और लोग यहां से गुजरते हैं. उनको समस्या ना हो, इसीलिए हम सभी दुकानें 12 दिन के लिए बंद कर देते हैं. सरकार का आदेश हो या फिर किसी का भी, हम मानने के लिए तैयार हैं.

वहीं एसपी नरेंद्र प्रताप का कहना है कि यहां सिर्फ पीठ मंदिर शाकुंभरी देवी मार्ग, जो सहारनपुर के क्षेत्र में स्थित है, यह रास्ता वहां से होकर जाता है, जिसकी वजह से नोटिस देकर 12 दिन के लिए दुकान बंद कराई गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो.

