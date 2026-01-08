विज्ञापन

यूपी होमगार्ड में काम करने वाले युवाओं की हो गई मौज, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में मिलेगी ये बड़ी छूट

UP Police Constable Bharti Update: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती में अब राज्य के होमगार्ड्स को बड़ी राहत दी गई है.

यूपी पुलिस भर्ती में बड़ा अपडेट

UP Police Constable Bharti: उत्तर प्रदेश में निकली 32 हजार से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा अपडेट आया है. सभी युवाओं के लिए तीन साल की छूट दिए जाने के बाद अब इस भर्ती में होमगार्ड के तौर पर काम करने वाले हजारों युवाओं को बड़ी राहत दी गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से होमगार्ड के लिए तीन साल की अतिरिक्त छूट देने की बात कही गई है. यानी होमगार्ड की नौकरी करने वाले युवाओं के लिए आयुसीमा अब 28 साल कर दी गई है. 

होमगार्ड की नौकरी करने वालों को बड़ी राहत

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि होमगार्ड कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा  दिनांक 25-01-1995 में उल्लिखित 25 वर्ष के स्थान पर 28 वर्ष स्वीकार की जाएगी. होमगार्ड्स (महिला / पुरुष) श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि 02-07-1997 से 01-07-2007 के मध्य (दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए) होना अनिवार्य है.

तीन साल की दी गई थी छूट

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन नए साल से ठीक पहले जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि कांस्टेबल के अलग-अलग कुल 32679 पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी. हालांकि भर्ती नोटिफिकेशन के बाद यूपी के लाखों युवाओं ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि 18 से 22 साल की एज लिमिट काफी कम है, वो ओवरएज हो चुके हैं. ऐसे में उन्हें तीन साली की छूट मिलनी चाहिए. इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए गए, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने युवाओं की मांग मान ली और इस भर्ती में आयुसीमा को 22 से बढ़ाकर 25 साल कर दिया. 

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

  • आवेदन के लिए ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसके लिए आप upprpb.in लिंक पर जा सकते हैं. 
  • ओटीआर के बाद पुलिस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. 
  • इसके बाद आपको अपना लॉगइन करना होगा और यहां आवेदन फॉर्म भरना होगा. 
  • कांस्टेबल के जिन पदों पर आप आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन सावधानीपूर्वक भरें और फॉर्म सबमिट कर दें. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है. 

कांस्टेबल के किन पदों पर निकली है भर्ती?

  • कांस्टेबल पीएसीसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष)
  • कांस्टेबल नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला)
  • महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल
  • कांस्टेबल घुड़सवार पुलिस (पुरुष) 
  • कांस्टेबल विशेष सुरक्षा बल (पुरुष) 
  • जेल वार्डर (पुरुष)
  • जेल वार्डर (महिला)
     
