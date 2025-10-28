यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर जाकिर को दबोचा, पैर में लगी लोगी, एक दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज

मेरठ में गैंगस्टर जाकिर उर्फ जट्टल पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है. जानकारी के अनुसार गैंगस्टर जाकिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था. पुलिस की चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया. पुलिस ने जब इसकी बाइक को रोकने की कोशिश की तो ये भागने लगा और इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई. मुठभेड़ में गैंगस्टर जाकिर के पैर में गोली लग गई. जिससे वो घायल हो गया. ये मुठभेड़ लिसाड़ी गेट थाना इलाके में चार खंभा रोड के पास हुई है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इलाज के लिए अस्पातल में भर्ती करवाया गया है.

गैंगस्टर जाकिर पर 15 मुकदमे हैं दर्ज

बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जाकिर पर 15 मुकदमे हैं. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी. एसपी सिटी मेरठ, आयुष विक्रम सिंह ने इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि लिसाड़ी गेट थाना इलाके में चार खंभा रोड के पास हुई. पुलिस की चेकिंग चल रही थी. जब पुलिस को इसकी बाइक दिखी तो इसे रोकने का इशारा किया गया. लेकिन आरोपी ने बाइक नहीं रोकी. जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और गोली इसके पैर में जा लगी. ये भागने की कोशिश कर रहा था.

आयुष विक्रम सिंह ने आगे बताया कि गैंगस्टर जाकिर पर कई केस दर्ज है और पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी. गैंगस्टर जाकिर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इसके पास से पुलिस को बाइक, तमंचा और कारतूस मिले हैं