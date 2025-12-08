पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत,दो घायल

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस की गाड़ी ने एक बाइक सवार को रौंद दिया.इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.इस हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं. उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है. यह घटना जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हुई. बाइक को टक्कर मारने वाली गाड़ी महिला थाने की है. पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

अमेठी में कहां हुई यह घटना

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हुई. महिला थाने की सरकारी बोलेरो ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.यह टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. इस टक्कर से बाइक सवार युवक सड़क पर दूर जा गिरा. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए दो अन्य लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस की गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

घटना की सूचना मिलते ही गौरीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कानूनी कार्रवाई शुरू की.

इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. इस घटना ने बता दिया है कि सरकारी वाहन भी तेज रफ्तार और लापरवाही से चलते हैं. इस हादसे ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है. लोगों को उम्मीद है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी गंभीर कार्रवाई होगी.

