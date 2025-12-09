पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया तीन राज्यों में वांटेड डकैत, सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर रखा था इनाम

उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी डकैत मारा गया. वह कहीं बड़ी डकैती डालने की योजना बना रहा था. उसकी उत्तर प्रदेश समेत कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी तलाश थी. पुलिस के मुताबिक मारे गए डकैत पर उत्तर प्रदेश,तेलंगना और कर्नाटक में 23 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. मुठभेड़ के दौरान उसके पांच साथ मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. मुठभेड़ में मारे गए डकैत की पहचान समयदीन उर्फ सामा के रूप में हुई है. वह में कांधला में हुई एक मुठभेड़ के बाद फरार हो गया था. उस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश नफीस मारा गया था.

कहां हुई पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़

मंगलवार तड़के पुलिस को सूचना मिली की थानाभवन थाना क्षेत्र के भेसानी के जंगलों में स्थित एक भट्टे पर कुछ बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इसकी भनक लगते ही वहां पुलिस पहुंची. इस दौरान बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई. इसमें समयदीन को गोली लग गई. उसे अस्पताल ले जाया गया. वहां उपचार के दौरान समयदीन की मौत हो गई. मुठभेड़ के दौरान समयदीन के पांच साथी फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे जिला अस्पताल भेजा गया है. इसके अलावा बाबरी थाना प्रभारी राहुल सिसोदिया की जैकेट में गोली लगी है. मुठभेड़ के दौरान समयदीन के पांच साथी फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. पुलिस ने घटनास्थल से दो पिस्तौल, एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है.

पुलिस के मताबिक सामा, मूल रूप से शामली जिले के कांधला कस्बे का निवासी था.वह बाद में कर्नाटक के तुमकुर में रहने लगा था. इस साल अक्टूबर महीने में कांधला में हुई एक मुठभेड़ के दौरान सामा फरार हो गया था. इस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी नफीस मारा गया था. सामा नफीस का काफी करीबी था. नफीस भागकर पंजाब चला गया था.

