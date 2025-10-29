उत्तर प्रदेश: सिपाही कर रहा था छेड़खानी, लड़की ने पकड़ा सिपाही का कॉलर तो कांड हो गया 

उत्तर प्रदेश में 'मिशन शक्ति 5.0' के जरिए महिला सुरक्षा की कोशिश हो रही है, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों की हरकत से पूरा विभाग बदनाम हुआ जा रहा है. कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के कानपुर में जहां एक सिपाही ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की. हालांकि, सिपाही की यह हरकत उसे भारी पड़ गई जब पीड़िता ने साहस दिखाते हुए उसे रगड़ दिया.

हेलो, देख लो, सुन लो , एक्सक्यूज मी, मुझे अपना नंबर दे दो... चलोगी क्या. ये शब्द किसी गाली मुहल्ले के बदमाश के नहीं बल्कि ख़ाकी पहने उस सिपाही की है, जो राह चलती लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था. बात छेड़खानी तक ही सीमित नहीं थी. विरोध करने पर सिपाही ने युवती के साथ गाली गलौज भी की.

हालांकि सिपाही को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि जिसको वो छेड़ने की कोशिश कर रहा है, वो आज की साहसी नारी है. छेड़खानी से तंग आकर युवती ने सिपाही का कॉलर पकड़ा और सड़क पर घसीटते हुए थाना काकादेव तक ले गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

मामला कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के गोल चौराहा का है. पीड़िता ने बताया कि वह ड्यूटी से लौटकर स्टाम्प पेपर लेने के लिए पुल के नीचे रुकी थीं. वहीं, मौजूद एक सिपाही ने उन्हें देखकर अभद्र फब्तियां कसनी शुरू कर दीं. उन्होंने बताया, वह हंस रहा था और गंदा-गंदा बोल रहा था. मैंने उसे नजरअंदाज किया और घर की ओर जाने लगी, लेकिन वह मेरे पीछे-पीछे जीटी रोड तक आ गया.

पीड़िता के दावे के मुताबिक़ सिपाही ने उनसे कहा, हेलो, देख लो, सुन लो, एक्सक्यूज मी, मुझे अपना नंबर दे दो, चलोगी क्या, जान वगैरह-वगैरह. जब पीड़िता ने अपने परिवार को बुलाने की कोशिश की, तो आरोपी सिपाही मौके से भाग गया, पर कुछ देर बाद फिर लौट आया. इस बार पीड़िता ने उसकी हरकतों का सबूत जुटाने के लिए जैसे ही अपना मोबाइल निकाला, सिपाही ने झपटकर उसे तोड़ने की कोशिश की और उनके साथ हाथापाई की, जिससे उनके हाथ में चोटें भी आईं.

युवती ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया तो वही सिपाही गिड़गिड़ाने लगा. पीड़िता के मुताबिक, वह कहने लगा, माताजी, बहन जी, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा. मैं आपके पैर छू रहा हूं, मुझे माफ़ कर दीजिए. आक्रोशित युवती ने आरोपी की एक न सुनी और उसे कॉलर से पकड़कर गुरुदेव चौकी की ओर खींचकर ले जाने लगीं. इस दौरान अपनी पहचान छिपाने की घिनौनी कोशिश में सिपाही ने अपनी नेमप्लेट उतारकर जेब में रख ली.

पीड़िता का आरोप है कि वह जब थाना काकादेव पहुंची वहां पर उसे न्याय की उम्मीद के बजाय उन्हें और अपमान का सामना करना पड़ा. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी पर कार्रवाई करने के स्थान पर उल्टा उन्हीं से सवाल किया कि आप इसे पहले से जानती थीं क्या?" इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब एक बहादुर महिला द्वारा आरोपी पुलिसकर्मी को सड़क पर खींचकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

चौतरफा दबाव के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए. इस मामले में एसीपी स्वरूप नगर, सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि पीआरवी 4731 में तैनात सिपाही द्वारा महिला के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है. उन्होंने जानकारी दी, इस संबंध में थाना काकादेव पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित कर्मी के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जा रही है.