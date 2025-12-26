विज्ञापन
दामाद ने सास के सिर में गोली मारकर की हत्या, बेटी ने की थी लव मैरिज

प्रयागराज में शुक्रवार को दिन-दहाड़े हुई हत्या की एक वारदात से सनसनी फैल गई. शहर के सिटी जोन के करेली थाना क्षेत्र में एक दामाद ने बीच सड़क पर गोली मारकर अपनी सास की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी दामाद वहां से फरार हो गया.

प्रयागराज:

प्रयागराज के सिटी जोन के करेली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में एक दामाद ने सरेआम बीच सड़क पर अपनी सास की गोली मारकर हत्या कर दी.शहर के पॉश इलाके में हत्या की हुई वारदात के बाद सनसनी फैल गई. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दामाद मौके से फरार हो गया. मौके पर पुलिस के अधिकरियों ने पहुंच कर घटनास्थल की जांच की और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस हत्या के आरोपी दामाद की तलाश में जुटी हुई है. 

कब और कहां हुई घटना

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे की है. करेली के भावापुर इलाके में बीच सड़क पर 50 साल की आशिया खातून नाम की महिला की उसके दामाद इरफान ने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी.अपनी सास को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी दामाद मौके से फरार हो गया. इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की.मौके से परिजनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने शव को तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी की फुटेज देख रही है. पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि हत्यारोपी दामाद ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया.सिटी जोन के डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते महिला की उसके दामाद इरफान ने गोली मारकर हत्या की है.फरार दामाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों को लगाया गया है. 

बताया जा रहा है कि मृतक आशिया खातून की बेटी ने इलाके में ही रहने वाले इरफान से लव मैरिज की हुई है. शादी के बाद से ही दामाद और सास में झगड़ा होता रहता था. शुक्रवार को भी दोनों में किसी बात को लेकर  कहासुनी हुई. इस बीच झगड़े के दौरान सड़क पर इरफान ने अपनी सास आशिया खातून के सिर पर गोली मार दी. सास को गोली मारने के बाद दामाद मौके से फरार हो गया.   
 

