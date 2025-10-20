विज्ञापन
विशेष लिंक

धनतेरस पर यूपी पुलिस ने बुज़ुर्ग अम्मा से खरीदे सारे दीये, वीडियो ने जीता लोगों का दिल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. @MeghUpdates ने इसे इस कैप्शन के साथ शेयर किया, "इस धनतेरस, अम्मा के मिट्टी के दीयों को कोई खरीदार नहीं मिला.

Read Time: 3 mins
Share
धनतेरस पर यूपी पुलिस ने बुज़ुर्ग अम्मा से खरीदे सारे दीये, वीडियो ने जीता लोगों का दिल
  • उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने दिवाली के अवसर पर एक बुज़ुर्ग महिला से उसके सभी मिट्टी के दीये खरीद लिए
  • बुज़ुर्ग महिला ने बताया कि पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया था, तब पुलिस अधिकारियों ने सभी दीये खरीद लिए
  • थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने महिला को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देते हुए उनके दिल को भी खुश किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हापुड़:

इंटरनेट पर दिल को छू लेने वाली वीडियो, फोटोज अपनी अलग ही पहचान बनाती हैं लेकिन दिवाली जैसे त्योहारों पर - जो रोशनी, एकजुटता को दिखाता है इस मौके पर इस तरह की तस्वीरों और कहानियों का अपना अलग ही महत्व होता है. फिर चाहे वो किसी के प्रति दयालु होने का या फिर किसी के प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक छोटा सा ही कार्य क्यों न हो. इस दिवाली एक ऐसा ही भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारियों ने एक बुज़ुर्ग महिला से सारे दीये खरीदकर उनकी दिवाली को खास बना दिया.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. @MeghUpdates ने इसे इस कैप्शन के साथ शेयर किया, "इस धनतेरस, अम्मा के मिट्टी के दीयों को कोई खरीदार नहीं मिला. यह देखकर थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने उनके सारे दीये खरीद लिए और न सिर्फ़ उनकी दुकान, बल्कि उनका दिल भी रोशन कर दिया. आइए इस त्योहारी सीज़न में एक प्रण लें - अपने स्थानीय कारीगरों का समर्थन करेंगे और भारत में बने उत्पाद खरीदेंगे."

वीडियो में दो पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग महिला विक्रेता से सारे दीये खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं. महिला कहती है कि पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया था, लेकिन ये पुलिस अधिकारी आए और सारे दीये खरीद लिए. वह बताती हैं कि पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया, जब तक कि ये पुलिस अधिकारी आकर सब कुछ नहीं खरीद गए. भावुक होकर वह कहती हैं, "मेरी दुआएं आपके दिलों में बनी रहें. आप दीर्घायु हों," और उन्हें तहे दिल से आशीर्वाद देती हैं. वीडियो के अंत में पुलिस अधिकारी उन्हें 1000 रुपये देते हैं.

सोशल मीडिया रिएक्शन

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, सोशल मीडिया यूज़र्स ने अधिकारी की दयालुता की प्रशंसा की. एक यूज़र ने इसे पुलिसकर्मी का दिल छू लेने वाला काम बताया और लिखा, "थाना प्रभारी विजय गुप्ता का यह बहुत ही दिल छू लेने वाला काम है. ऐसी दुनिया में जहां ज़्यादातर लोग बिना ध्यान दिए ही निकल जाते हैं, उनकी दयालुता के इस छोटे से काम ने एक बुज़ुर्ग महिला का दिन रोशन कर दिया और धनतेरस की सच्ची भावना को खूबसूरती से दर्शाया. इस तरह की करुणा मानवता में विश्वास जगाती है."

एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, "विजय गुप्ता का यह हृदयस्पर्शी कदम है! स्थानीय कारीगरों का समर्थन करना वास्तव में इस त्यौहारी सीजन में जीवन को रोशन कर देता है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Police Viral Video, Dhanteras 2025 Video, Heartwarming Video India, UP Police Officer Vijay Gupta, Diya Seller Viral Story
Get App for Better Experience
Install Now