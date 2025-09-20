ड्यूटी पर लेट क्यों आए... ये पूछना पड़ा महंगा, टोल कर्मचारियों ने पीट-पीटकर ले ली मैनेजर की जान

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुरुवार रात एक टोल के दो मैनेजरों को ड्यूटी पर देर से आने वाले दो कर्मचारियों को टोकना भारी (Muzaffarnagar Crime) पड़ गया. टोल कर्मचारी इस कदर खार खा गए कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पर जानलेवा हमला कर एक की जान ले ली. हमले में मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं आरोपी टोल कर्मी डिप्टी मैनेजर को किडनैप कर अपने साथ ले गए, बाद में उनकी हत्या कर दी गई.

ये भी पढ़ें-यासीन मलिक का क्या है कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की हत्या से कनेक्शन, क्यों पड़ी थी जांच एजेंसी की रेड

ड्यूटी पर लेट आने के लिए टोकना पड़ा भारी

ये घटना मुजफ्फनगर में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 पर मौजूद छपार टोल प्लाजा की है. गुरुवार रात मैनेजर मुकेश चौहान और डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे ने दो टोल कर्मचारी शुभम चौधरी और शेखर को ड्यूटी पर देर से आने को लेकर टोक दिया. दोनों कर्मचारियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर टोल मैनेजर मुकेश चौहान और डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया.

घायल मैनेजर मुकेश चौहान की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस को जानकारी मिली थी कि मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में खून से लथपथ एक व्यक्ति का लाश मिली है. उसकी पहचान डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे के रूप में हुई.

पुलिस ने हमलावर टोलकर्मियों को धर दबोचा

शुक्रवार रात पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि हत्यारे कार से फरार होने की फिराक में हैं. जिसके बाद पुलिस ने रामपुर तिराहे पर घेराबंदी कर दी. बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की. पुलिस ने उनको रोकने के लिए फायिंग कर दी. पुलिस की गोली में बदमाश शुभम चौधरी और शेखर घायल हो गए. उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं उनके एक साथ को गिरफ्तार कर लिया गया है.