UP News: इंतजार न करें, ये ही समय है...उपद्रवियों पर CM योगी सख्त, अफसरों को दे दिया आदेश

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा है कि उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज खंगालें, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करें और हर एक उपद्रवी पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है. उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वे दोबारा कभी ऐसी गलती के बारे में सोच भी न सकें. सख्त कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें, यही समय है, सही समय है.

'माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल के दिनों में जनपद कानपुर नगर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, महराजगंज, उन्नाव, सम्भल, आगरा और बरेली में आपत्तिजनक जुलूस और भड़काऊ नारेबाजी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह घटनाएं प्रदेश का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

'उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए'

उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए. आयोजकों और मास्टरमाइण्ड की पहचान कर उनकी संपत्ति तक की जांच हो. इन जुलूसों में शामिल एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए. वीडियो फुटेज खंगालें, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करें और हर एक उपद्रवी पर कार्रवाई करें.

'हर नागरिक की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है'

कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर राज्य सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश में है. ऐसे में हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

छेड़खानी, चेन स्नैचिंग होने पर चौकी की जवाबदेही तय

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ये आदेश दिए हैं. उन्होंने महिला अपराधों में त्वरित कार्रवाई और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी करने को कहा है. छेड़खानी, चेन स्नैचिंग, एसिड अटैक जैसी घटनाओं पर न केवल थाने और चौकी की जवाबदेही तय होगी, बल्कि पीआरवी की भूमिका भी जांची जाएगी. सीएम योगी ने पर्व और त्योहारों के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं.

