Ajmer Garba Accident: पापा ने खुद तैयार करके गरबा खेलने भेजा, घर आया 7 साल के बेटे का शव, ये कहानी रुला देगी

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर जिले में नवरात्रि उत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसने गरबा की खुशियों को मातम में बदल दिया. अजमेर के बीके कॉल नगर में शुक्रवार रात को गरबा पांडाल में करंट लगने से 7 वर्षीय मासूम दैविक धनवानी की मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब लोग भक्ति और उत्साह में डूबे थे, लेकिन एक तकनीकी लापरवाही ने मासूम की जान ले ली.

पिता ने किया था तैयार

दैविक गरबा खेलने के लिए अपने माता-पिता के साथ पांडाल पहुंचा था. उसके पिता, कपिल धनवानी ने बताया कि उन्होंने खुद अपने हाथों से बेटे को गरबा के लिए तैयार किया था. लेकिन दैविक को जब करंट लगा, तो आस-पास मौजूद लोग मिलकर तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने दैविक को मृत घोषित कर दिया. यह खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

आयोजकों पर लापरवाही का आरोप

बच्चे के पिता कपिल धनवानी ने गरबा आयोजनकर्ताओं पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका स्पष्ट कहना है कि पांडाल में बिजली के तारों और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते उनके बेटे की जान चली गई. उन्होंने कहा कि आयोजकों की लापरवाही ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया. परिवार और पूरे मोहल्ले में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और लोग आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. रिश्तेदार और पड़ोसी लगातार परिजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंच रहे हैं.

जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में शव

हादसे की सूचना मिलते ही कृष्ण हरी बाबू उपाध्याय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना का जायजा लिया और मृतक बच्चे के शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. थाना पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह मेडिकल बोर्ड द्वारा बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने आयोजन समिति के सदस्यों की भूमिका और सुरक्षा मानकों में की गई लापरवाही की जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि पांडाल में बिजली के तारों को लगाने और सुरक्षा के लिए क्या मापदंड अपनाए गए थे और क्या आयोजकों ने सभी जरूरी अनुमतियां ली थीं.

ये भी पढ़ें:- मस्जिद कांड से पलवल में तनाव: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और धर्म बदलने की कोशिश, पुलिस बल तैनात